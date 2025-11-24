GOAT Network (GOATED) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in GOAT Network (GOATED), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-24 19:26:32 (UTC+8)
USD

GOAT Network (GOATED) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GOAT Network (GOATED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 8.60M
Totale voorraad:
$ 1.00B
Circulerende voorraad:
$ 104.35M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 82.40M
Hoogste ooit:
$ 0.2177
Laagste ooit:
$ 0.052417385027545234
Huidige prijs:
$ 0.0824
GOAT Network (GOATED) Informatie

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

Officiële website:
https://www.goat.network/
Whitepaper:
https://www.goat.network/bitvm2-whitepaper
Block explorer:
https://bscscan.com/token/0x5d7909f951436d4e6974d841316057df3a622962

GOAT Network (GOATED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van GOAT Network (GOATED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal GOATED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel GOATED tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van GOATED begrijpt, kun je de live prijs van GOATED token verkennen!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.

