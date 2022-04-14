Gains Network (GNS) Tokenomie
Gains Network (GNS) Informatie
Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.
Gains Network (GNS) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gains Network (GNS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Gains Network (GNS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Gains Network (GNS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal GNS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel GNS tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van GNS begrijpt, kun je de live prijs van GNS token verkennen!
Hoe koop je GNS?
Wil je Gains Network (GNS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om GNS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.
Gains Network (GNS) Prijsgeschiedenis
Door de GNS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.
Prijsvoorspelling van GNS
Wil je weten waar je GNS naartoe gaat? Onze GNS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.
Gains Network (GNS) kopen
Bedrag
1 GNS = 1.888 USD