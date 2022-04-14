GMX (GMX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GMX (GMX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GMX (GMX) Informatie GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades. Officiële website: https://gmx.io/ Whitepaper: https://docs.gmx.io/ Block explorer: https://arbiscan.io/token/0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a

GMX (GMX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GMX (GMX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 151.22M $ 151.22M $ 151.22M Totale voorraad: $ 10.30M $ 10.30M $ 10.30M Circulerende voorraad: $ 10.30M $ 10.30M $ 10.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 194.51M $ 194.51M $ 194.51M Hoogste ooit: $ 91.2 $ 91.2 $ 91.2 Laagste ooit: $ 9.628528383979246 $ 9.628528383979246 $ 9.628528383979246 Huidige prijs: $ 14.68 $ 14.68 $ 14.68 Meer informatie over GMX (GMX) prijs

GMX (GMX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GMX (GMX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GMX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GMX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GMX begrijpt, kun je de live prijs van GMX token verkennen!

Hoe koop je GMX? GMX (GMX) kan worden gekocht via verschillende methoden, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

GMX (GMX) Prijsgeschiedenis Door de GMX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van GMX Prijsvoorspellingen combineren marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

