THE GAME COMPANY (GMRT) Informatie The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device. The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device. Officiële website: https://thegamecompany.ai/ Whitepaper: https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk Block explorer: https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e Koop nu GMRT!

THE GAME COMPANY (GMRT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor THE GAME COMPANY (GMRT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 547.59K $ 547.59K $ 547.59K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 268.43M $ 268.43M $ 268.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Hoogste ooit: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Laagste ooit: $ 0.002056487205416789 $ 0.002056487205416789 $ 0.002056487205416789 Huidige prijs: $ 0.00204 $ 0.00204 $ 0.00204 Meer informatie over THE GAME COMPANY (GMRT) prijs

THE GAME COMPANY (GMRT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van THE GAME COMPANY (GMRT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GMRT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GMRT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GMRT begrijpt, kun je de live prijs van GMRT token verkennen!

