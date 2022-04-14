Giant Mammoth (GMMT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Giant Mammoth (GMMT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Giant Mammoth (GMMT) Informatie Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation. Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation. Officiële website: https://gmmtchain.io/ Whitepaper: https://gmmtchain.io/whitepaper/giant_mammoth_whitepaper_v3_en.pdf Block explorer: https://scan.gmmtchain.io/ Koop nu GMMT!

Giant Mammoth (GMMT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Giant Mammoth (GMMT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.29M $ 13.29M $ 13.29M Totale voorraad: $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Circulerende voorraad: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 38.77M $ 38.77M $ 38.77M Hoogste ooit: $ 3.375 $ 3.375 $ 3.375 Laagste ooit: $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 Huidige prijs: $ 0.007753 $ 0.007753 $ 0.007753 Meer informatie over Giant Mammoth (GMMT) prijs

Giant Mammoth (GMMT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Giant Mammoth (GMMT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GMMT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GMMT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GMMT begrijpt, kun je de live prijs van GMMT token verkennen!

Giant Mammoth (GMMT) Prijsgeschiedenis Door de GMMT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GMMT prijsgeschiedenis!

