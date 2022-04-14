Gamium (GMM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gamium (GMM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gamium (GMM) Informatie Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination. Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination. Officiële website: https://gamium.world Whitepaper: https://whitepaper.gamium.world/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x5B6bf0c7f989dE824677cFBD507D9635965e9cD3 Koop nu GMM!

Gamium (GMM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gamium (GMM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M Totale voorraad: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Circulerende voorraad: $ 48.96B $ 48.96B $ 48.96B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.79M $ 5.79M $ 5.79M Hoogste ooit: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 Laagste ooit: $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 Huidige prijs: $ 0.00011574 $ 0.00011574 $ 0.00011574 Meer informatie over Gamium (GMM) prijs

Gamium (GMM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gamium (GMM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GMM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GMM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GMM begrijpt, kun je de live prijs van GMM token verkennen!

Gamium (GMM) Prijsgeschiedenis Door de GMM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

