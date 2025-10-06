BeursDEX+
De live GameStop prijs vandaag is 22.25 USD. Volg realtime GMEON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GMEON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GMEON

GMEON Prijsinformatie

Wat is GMEON

GMEON officiële website

GMEON tokenomie

GMEON Prijsvoorspelling

GMEON Geschiedenis

GMEON koopgids

GMEON-naar-Fiat valutaconversie

GMEON spot

GameStop logo

GameStop koers(GMEON)

1 GMEON naar USD live prijs:

$22.25
$22.25$22.25
-0.04%1D
USD
GameStop (GMEON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:19:50 (UTC+8)

GameStop (GMEON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 22
$ 22$ 22
24u laag
$ 22.65
$ 22.65$ 22.65
24u hoog

$ 22
$ 22$ 22

$ 22.65
$ 22.65$ 22.65

$ 28.314705255572687
$ 28.314705255572687$ 28.314705255572687

$ 22.055130590420568
$ 22.055130590420568$ 22.055130590420568

-0.76%

-0.04%

-5.81%

-5.81%

GameStop (GMEON) real-time prijs is $ 22.25. De afgelopen 24 uur werd er GMEON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 22 en een hoogtepunt van $ 22.65, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GMEON hoogste prijs aller tijden is $ 28.314705255572687, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 22.055130590420568 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GMEON met -0.76% veranderd in het afgelopen uur, -0.04% in de afgelopen 24 uur en -5.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GameStop (GMEON) Marktinformatie

No.2774

$ 236.61K
$ 236.61K$ 236.61K

$ 56.56K
$ 56.56K$ 56.56K

$ 236.61K
$ 236.61K$ 236.61K

10.63K
10.63K 10.63K

10,634.30343695
10,634.30343695 10,634.30343695

ETH

De huidige marktkapitalisatie van GameStop is $ 236.61K, met een handelsvolume van $ 56.56K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GMEON is 10.63K, met een totale voorraad van 10634.30343695. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 236.61K.

GameStop (GMEON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van GameStop prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0089-0.04%
30 dagen$ -3.81-14.63%
60 dagen$ +12.25+122.50%
90 dagen$ +12.25+122.50%
GameStop prijswijziging vandaag

GMEON registreerde vandaag een verandering van $ -0.0089 (-0.04%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

GameStop 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -3.81 (-14.63%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

GameStop 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,GMEON zien we een verandering van $ +12.25 (+122.50%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

GameStop 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +12.25 (+122.50%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van GameStop (GMEON) bekijken?

Bekijk nu de GameStopprijsgeschiedenispagina.

Wat is GameStop (GMEON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

GameStop is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeGameStop investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van GMEON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over GameStop lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je GameStop aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

GameStop Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal GameStop (GMEON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je GameStop (GMEON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor GameStop te bekijken.

Bekijk nu de GameStop prijsvoorspelling !

GameStop (GMEON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van GameStop (GMEON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GMEON token !

Hoe koop je GameStop (GMEON)?

Op zoek naar Hoe koop je GameStop? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt GameStop gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

GMEON naar lokale valuta's

1 GameStop(GMEON) naar VND
585,508.75
1 GameStop(GMEON) naar AUD
A$34.265
1 GameStop(GMEON) naar GBP
16.91
1 GameStop(GMEON) naar EUR
19.3575
1 GameStop(GMEON) naar USD
$22.25
1 GameStop(GMEON) naar MYR
RM93.2275
1 GameStop(GMEON) naar TRY
936.725
1 GameStop(GMEON) naar JPY
¥3,404.25
1 GameStop(GMEON) naar ARS
ARS$32,434.27
1 GameStop(GMEON) naar RUB
1,807.8125
1 GameStop(GMEON) naar INR
1,972.0175
1 GameStop(GMEON) naar IDR
Rp370,833.185
1 GameStop(GMEON) naar PHP
1,309.635
1 GameStop(GMEON) naar EGP
￡E.1,054.65
1 GameStop(GMEON) naar BRL
R$120.15
1 GameStop(GMEON) naar CAD
C$31.3725
1 GameStop(GMEON) naar BDT
2,712.275
1 GameStop(GMEON) naar NGN
32,106.75
1 GameStop(GMEON) naar COP
$85,907.25
1 GameStop(GMEON) naar ZAR
R.388.93
1 GameStop(GMEON) naar UAH
936.28
1 GameStop(GMEON) naar TZS
T.Sh.54,668.25
1 GameStop(GMEON) naar VES
Bs4,961.75
1 GameStop(GMEON) naar CLP
$21,048.5
1 GameStop(GMEON) naar PKR
Rs6,290.52
1 GameStop(GMEON) naar KZT
11,661.225
1 GameStop(GMEON) naar THB
฿723.7925
1 GameStop(GMEON) naar TWD
NT$687.7475
1 GameStop(GMEON) naar AED
د.إ81.6575
1 GameStop(GMEON) naar CHF
Fr18.0225
1 GameStop(GMEON) naar HKD
HK$172.8825
1 GameStop(GMEON) naar AMD
֏8,511.7375
1 GameStop(GMEON) naar MAD
.د.م207.1475
1 GameStop(GMEON) naar MXN
$415.4075
1 GameStop(GMEON) naar SAR
ريال83.4375
1 GameStop(GMEON) naar ETB
Br3,403.1375
1 GameStop(GMEON) naar KES
KSh2,874.4775
1 GameStop(GMEON) naar JOD
د.أ15.77525
1 GameStop(GMEON) naar PLN
82.325
1 GameStop(GMEON) naar RON
лв98.345
1 GameStop(GMEON) naar SEK
kr213.155
1 GameStop(GMEON) naar BGN
лв37.825
1 GameStop(GMEON) naar HUF
Ft7,509.1525
1 GameStop(GMEON) naar CZK
471.9225
1 GameStop(GMEON) naar KWD
د.ك6.83075
1 GameStop(GMEON) naar ILS
72.7575
1 GameStop(GMEON) naar BOB
Bs153.7475
1 GameStop(GMEON) naar AZN
37.825
1 GameStop(GMEON) naar TJS
SM205.145
1 GameStop(GMEON) naar GEL
60.52
1 GameStop(GMEON) naar AOA
Kz20,300.9
1 GameStop(GMEON) naar BHD
.د.ب8.38825
1 GameStop(GMEON) naar BMD
$22.25
1 GameStop(GMEON) naar DKK
kr144.625
1 GameStop(GMEON) naar HNL
L586.065
1 GameStop(GMEON) naar MUR
1,023.945
1 GameStop(GMEON) naar NAD
$386.9275
1 GameStop(GMEON) naar NOK
kr227.395
1 GameStop(GMEON) naar NZD
$39.3825
1 GameStop(GMEON) naar PAB
B/.22.25
1 GameStop(GMEON) naar PGK
K94.5625
1 GameStop(GMEON) naar QAR
ر.ق80.99
1 GameStop(GMEON) naar RSD
дин.2,271.0575
1 GameStop(GMEON) naar UZS
soʻm264,880.91
1 GameStop(GMEON) naar ALL
L1,871.4475
1 GameStop(GMEON) naar ANG
ƒ39.8275
1 GameStop(GMEON) naar AWG
ƒ39.8275
1 GameStop(GMEON) naar BBD
$44.5
1 GameStop(GMEON) naar BAM
KM37.825
1 GameStop(GMEON) naar BIF
Fr65,615.25
1 GameStop(GMEON) naar BND
$28.925
1 GameStop(GMEON) naar BSD
$22.25
1 GameStop(GMEON) naar JMD
$3,571.7925
1 GameStop(GMEON) naar KHR
89,357.335
1 GameStop(GMEON) naar KMF
Fr9,478.5
1 GameStop(GMEON) naar LAK
483,695.6425
1 GameStop(GMEON) naar LKR
රු6,781.355
1 GameStop(GMEON) naar MDL
L381.1425
1 GameStop(GMEON) naar MGA
Ar100,225.125
1 GameStop(GMEON) naar MOP
P178
1 GameStop(GMEON) naar MVR
342.65
1 GameStop(GMEON) naar MWK
MK38,628.4475
1 GameStop(GMEON) naar MZN
MT1,422.8875
1 GameStop(GMEON) naar NPR
रु3,156.385
1 GameStop(GMEON) naar PYG
157,797
1 GameStop(GMEON) naar RWF
Fr32,284.75
1 GameStop(GMEON) naar SBD
$183.1175
1 GameStop(GMEON) naar SCR
299.2625
1 GameStop(GMEON) naar SRD
$856.625
1 GameStop(GMEON) naar SVC
$194.6875
1 GameStop(GMEON) naar SZL
L387.15
1 GameStop(GMEON) naar TMT
m78.0975
1 GameStop(GMEON) naar TND
د.ت65.3705
1 GameStop(GMEON) naar TTD
$150.855
1 GameStop(GMEON) naar UGX
Sh77,519
1 GameStop(GMEON) naar XAF
Fr12,704.75
1 GameStop(GMEON) naar XCD
$60.075
1 GameStop(GMEON) naar XOF
Fr12,704.75
1 GameStop(GMEON) naar XPF
Fr2,291.75
1 GameStop(GMEON) naar BWP
P300.375
1 GameStop(GMEON) naar BZD
$44.7225
1 GameStop(GMEON) naar CVE
$2,138.8925
1 GameStop(GMEON) naar DJF
Fr3,938.25
1 GameStop(GMEON) naar DOP
$1,429.785
1 GameStop(GMEON) naar DZD
د.ج2,909.6325
1 GameStop(GMEON) naar FJD
$50.73
1 GameStop(GMEON) naar GNF
Fr193,463.75
1 GameStop(GMEON) naar GTQ
Q170.435
1 GameStop(GMEON) naar GYD
$4,654.7
1 GameStop(GMEON) naar ISK
kr2,825.75

GameStop bron

Voor een beter begrip van GameStop kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van GameStop
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over GameStop

Hoeveel is GameStop (GMEON) vandaag waard?
De live GMEON prijs in USD is 22.25 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GMEON naar USD prijs?
De huidige prijs van GMEON naar USD is $ 22.25. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van GameStop?
De marktkapitalisatie van GMEON is $ 236.61K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GMEON?
De circulerende voorraad van GMEON is 10.63K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GMEON?
GMEON bereikte een ATH-prijs van 28.314705255572687 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GMEON?
GMEON zag een ATL-prijs van 22.055130590420568 USD.
Wat is het handelsvolume van GMEON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GMEON is $ 56.56K USD.
Zal GMEON dit jaar hoger gaan?
GMEON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GMEON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

