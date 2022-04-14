GME (GME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GME (GME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GME (GME) Informatie GME is a memecoin on the Solana chain. GME is a memecoin on the Solana chain. Officiële website: https://www.gmestop.co Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/66bc6d9142186c9f6f398b6f/6730e2e6e15d01712afe528c_GME%20WHITEPAPER.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/8wXtPeU6557ETkp9WHFY1n1EcU6NxDvbAggHGsMYiHsB Koop nu GME!

GME (GME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GME (GME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Totale voorraad: $ 6.89B $ 6.89B $ 6.89B Circulerende voorraad: $ 6.89B $ 6.89B $ 6.89B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Hoogste ooit: $ 0.032996 $ 0.032996 $ 0.032996 Laagste ooit: $ 0.000317307261834608 $ 0.000317307261834608 $ 0.000317307261834608 Huidige prijs: $ 0.00109 $ 0.00109 $ 0.00109 Meer informatie over GME (GME) prijs

GME (GME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GME (GME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GME begrijpt, kun je de live prijs van GME token verkennen!

