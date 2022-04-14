Giza (GIZA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Giza (GIZA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Giza (GIZA) Informatie Giza is the essential infrastructure powering autonomous financial markets--designed to unify fragmented DeFi and enable capital flow efficiently without human intervention. Officiële website: https://www.gizatech.xyz Whitepaper: https://docsend.com/view/7p6kzkpek4cv5pcx Block explorer: https://etherscan.io/token/0x590830dFDf9A3F68aFCDdE2694773dEBDF267774

Giza (GIZA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Giza (GIZA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 169.66M Hoogste ooit: $ 0.49263 Laagste ooit: $ 0.03671627840748957 Huidige prijs: $ 0.16966

Giza (GIZA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Giza (GIZA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GIZA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GIZA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GIZA begrijpt, kun je de live prijs van GIZA token verkennen!

