Ginnan The Cat. Brother of Doge. Officiële website: https://www.ginnan.com Block explorer: https://solscan.io/token/GinNabffZL4fUj9Vactxha74GDAW8kDPGaHqMtMzps2f

Marktkapitalisatie: $ 336.72K Totale voorraad: $ 6.90T Circulerende voorraad: $ 6.90T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 336.72K Hoogste ooit: $ 0.000011999 Laagste ooit: $ 0.000000035147351519 Huidige prijs: $ 0.0000000488

Ginnan the Cat (GINNAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ginnan the Cat (GINNAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GINNAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GINNAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GINNAN begrijpt, kun je de live prijs van GINNAN token verkennen!

Wil je Ginnan the Cat (GINNAN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om GINNAN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Door de GINNAN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Onze GINNAN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

