Kalp Network (GINI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kalp Network (GINI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kalp Network (GINI) Informatie KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries. Officiële website: https://www.kalp.network/ Whitepaper: https://kalp-network.gitbook.io/whitepaper Block explorer: https://kalpscan.io/home

Kalp Network (GINI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kalp Network (GINI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 81.32M $ 81.32M $ 81.32M Hoogste ooit: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Laagste ooit: $ 0.03960240820030341 $ 0.03960240820030341 $ 0.03960240820030341 Huidige prijs: $ 0.04066 $ 0.04066 $ 0.04066 Meer informatie over Kalp Network (GINI) prijs

Kalp Network (GINI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kalp Network (GINI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GINI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GINI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GINI begrijpt, kun je de live prijs van GINI token verkennen!

Hoe koop je GINI?

Kalp Network (GINI) Prijsgeschiedenis Door de GINI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GINI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GINI Wil je weten waar je GINI naartoe gaat? Onze GINI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GINI token!

