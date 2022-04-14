GemHUB (GHUB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GemHUB (GHUB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GemHUB (GHUB) Informatie The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem. Officiële website: https://www.gemhub.io/ Whitepaper: https://docs.gemhub.net/english Block explorer: https://www.kaiascan.io/token/0x4836cc1f355bb2a61c210eaa0cd3f729160cd95e

GemHUB (GHUB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GemHUB (GHUB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Totale voorraad: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Circulerende voorraad: $ 118.62M $ 118.62M $ 118.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.60M $ 27.60M $ 27.60M Hoogste ooit: $ 0.69988 $ 0.69988 $ 0.69988 Laagste ooit: $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 Huidige prijs: $ 0.023 $ 0.023 $ 0.023 Meer informatie over GemHUB (GHUB) prijs

GemHUB (GHUB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GemHUB (GHUB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GHUB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GHUB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GHUB begrijpt, kun je de live prijs van GHUB token verkennen!

GemHUB (GHUB) Prijsgeschiedenis Door de GHUB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GHUB prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GHUB Wil je weten waar je GHUB naartoe gaat? Onze GHUB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GHUB token!

