Aavegotchi (GHST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aavegotchi (GHST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Aavegotchi (GHST) Informatie GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience. Officiële website: https://aavegotchi.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x3F382DbD960E3a9bbCeaE22651E88158d2791550

Aavegotchi (GHST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aavegotchi (GHST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.99M Totale voorraad: $ 52.75M Circulerende voorraad: $ 52.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.99M Hoogste ooit: $ 3.9 Laagste ooit: $ 0.3119235086974025 Huidige prijs: $ 0.4168

Aavegotchi (GHST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aavegotchi (GHST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GHST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GHST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GHST begrijpt, kun je de live prijs van GHST token verkennen!

Aavegotchi (GHST) Prijsgeschiedenis Door de GHST prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GHST prijsgeschiedenis!

