Green Grey MetaGame (GGMT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Green Grey MetaGame (GGMT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Green Grey MetaGame (GGMT) Informatie GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem. Officiële website: https://ggmt.io Whitepaper: https://docs.ggmt.io Block explorer: https://etherscan.io/token/0x76aAb5FD2243d99EAc92d4d9EBF23525d3ACe4Ec

Green Grey MetaGame (GGMT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Green Grey MetaGame (GGMT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M Hoogste ooit: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Laagste ooit: $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 Huidige prijs: $ 0.000666 $ 0.000666 $ 0.000666 Meer informatie over Green Grey MetaGame (GGMT) prijs

Green Grey MetaGame (GGMT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Green Grey MetaGame (GGMT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GGMT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GGMT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GGMT begrijpt, kun je de live prijs van GGMT token verkennen!

Hoe koop je GGMT? Wil je Green Grey MetaGame (GGMT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om GGMT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je GGMT koopt op MEXC!

Green Grey MetaGame (GGMT) Prijsgeschiedenis Door de GGMT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GGMT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GGMT Wil je weten waar je GGMT naartoe gaat? Onze GGMT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GGMT token!

