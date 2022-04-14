Goldfinch (GFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Goldfinch (GFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Goldfinch (GFI) Informatie Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of "trust through consensus" and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets. Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of "trust through consensus" and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets. Officiële website: https://goldfinch.finance/ Whitepaper: https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b

Goldfinch (GFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Goldfinch (GFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.14M $ 41.14M $ 41.14M Totale voorraad: $ 114.29M $ 114.29M $ 114.29M Circulerende voorraad: $ 83.52M $ 83.52M $ 83.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 56.30M $ 56.30M $ 56.30M Hoogste ooit: $ 5.3146 $ 5.3146 $ 5.3146 Laagste ooit: $ 0.29285259754006365 $ 0.29285259754006365 $ 0.29285259754006365 Huidige prijs: $ 0.4926 $ 0.4926 $ 0.4926 Meer informatie over Goldfinch (GFI) prijs

Goldfinch (GFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Goldfinch (GFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GFI begrijpt, kun je de live prijs van GFI token verkennen!

Goldfinch (GFI) Prijsgeschiedenis Door de GFI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van GFI Wil je weten waar je GFI naartoe gaat? Onze GFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

