GEODNET (GEOD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GEODNET (GEOD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

GEODNET (GEOD) Informatie GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems. GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems. Officiële website: https://www.geodnet.com Whitepaper: https://www.geodnet.com/file/Geodnet%20whitepaper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/7JA5eZdCzztSfQbJvS8aVVxMFfd81Rs9VvwnocV1mKHu Koop nu GEOD!

GEODNET (GEOD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GEODNET (GEOD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 55.95M $ 55.95M $ 55.95M Totale voorraad: $ 989.29M $ 989.29M $ 989.29M Circulerende voorraad: $ 317.16M $ 317.16M $ 317.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 176.40M $ 176.40M $ 176.40M Hoogste ooit: $ 0.3899 $ 0.3899 $ 0.3899 Laagste ooit: $ 0.008935486253898114 $ 0.008935486253898114 $ 0.008935486253898114 Huidige prijs: $ 0.1764 $ 0.1764 $ 0.1764 Meer informatie over GEODNET (GEOD) prijs

GEODNET (GEOD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GEODNET (GEOD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GEOD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GEOD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GEOD begrijpt, kun je de live prijs van GEOD token verkennen!

GEODNET (GEOD) Prijsgeschiedenis Door de GEOD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GEOD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GEOD Wil je weten waar je GEOD naartoe gaat? Onze GEOD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GEOD token!

