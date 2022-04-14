GENOME (GENOME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GENOME (GENOME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GENOME (GENOME) Informatie GENOME is the utility and governance token of the GenomesDAO. The token is used for value transfer in the Genomes.io platform as well as being used for all payments and actions across the GenomesDAO infrastrcuture Officiële website: https://genomes.io Whitepaper: https://genomes.gitbook.io/ Block explorer: https://basescan.org/address/0x1db0c569ebb4a8b57ac01833b9792f526305e062

GENOME (GENOME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GENOME (GENOME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.63M Hoogste ooit: $ 0.06 Laagste ooit: $ 0.001610492707953459 Huidige prijs: $ 0.00363

GENOME (GENOME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GENOME (GENOME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GENOME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GENOME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GENOME begrijpt, kun je de live prijs van GENOME token verkennen!

