Gems (GEMS) Informatie Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects. Officiële website: https://gems.vip Whitepaper: https://gems.vip/whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x3010ccb5419f1ef26d40a7cd3f0d707a0fa127dc Koop nu GEMS!

Gems (GEMS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gems (GEMS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 123.28M $ 123.28M $ 123.28M Totale voorraad: $ 838.06M $ 838.06M $ 838.06M Circulerende voorraad: $ 598.87M $ 598.87M $ 598.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 173.60M $ 173.60M $ 173.60M Hoogste ooit: $ 0.40001 $ 0.40001 $ 0.40001 Laagste ooit: $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 Huidige prijs: $ 0.20586 $ 0.20586 $ 0.20586 Meer informatie over Gems (GEMS) prijs

Gems (GEMS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gems (GEMS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GEMS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GEMS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GEMS begrijpt, kun je de live prijs van GEMS token verkennen!

Hoe koop je GEMS? Wil je Gems (GEMS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om GEMS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je GEMS koopt op MEXC!

Gems (GEMS) Prijsgeschiedenis Door de GEMS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GEMS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GEMS Wil je weten waar je GEMS naartoe gaat? Onze GEMS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GEMS token!

