Gelato Network (GEL) Informatie Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure. Officiële website: https://gelato.network/ Whitepaper: https://docs.gelato.network/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05

Gelato Network (GEL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gelato Network (GEL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.74M $ 15.74M $ 15.74M Totale voorraad: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Circulerende voorraad: $ 259.53M $ 259.53M $ 259.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.51M $ 25.51M $ 25.51M Hoogste ooit: $ 4.4999 $ 4.4999 $ 4.4999 Laagste ooit: $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 Huidige prijs: $ 0.06064 $ 0.06064 $ 0.06064 Meer informatie over Gelato Network (GEL) prijs

Gelato Network (GEL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gelato Network (GEL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GEL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GEL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GEL begrijpt, kun je de live prijs van GEL token verkennen!

Gelato Network (GEL) Prijsgeschiedenis Door de GEL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GEL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GEL Wil je weten waar je GEL naartoe gaat? Onze GEL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GEL token!

