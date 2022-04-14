GCOTI (GCOTI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GCOTI (GCOTI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GCOTI (GCOTI) Informatie

COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more.

Officiële website: https://coti.io/
Whitepaper: https://coti.io/files/treasury2.0_lp.pdf
Block explorer: https://explorer.coti.io/

GCOTI (GCOTI) Tokenomieen prijsanalyse

Marktkapitalisatie: $ 0.00
Totale voorraad: $ 1.00B
Circulerende voorraad: $ 0.00
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.75M
Hoogste ooit: $ 0.16251
Laagste ooit: $ 0.005601592708485165
Huidige prijs: $ 0.00875

GCOTI (GCOTI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GCOTI (GCOTI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GCOTI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GCOTI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GCOTI begrijpt, kun je de live prijs van GCOTI token verkennen!

