Gamer Arena (GAU) Informatie Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology. Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology. Officiële website: https://about.gamerarena.com/ Block explorer: https://snowtrace.io/token/0xCa8EBfB8e1460Aaac7c272CB9053B3D42412AAc2 Koop nu GAU!

Gamer Arena (GAU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gamer Arena (GAU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 339.00K $ 339.00K $ 339.00K Hoogste ooit: $ 0.1949 $ 0.1949 $ 0.1949 Laagste ooit: $ 0.000504853418914532 $ 0.000504853418914532 $ 0.000504853418914532 Huidige prijs: $ 0.000678 $ 0.000678 $ 0.000678 Meer informatie over Gamer Arena (GAU) prijs

Gamer Arena (GAU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gamer Arena (GAU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GAU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GAU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GAU begrijpt, kun je de live prijs van GAU token verkennen!

Gamer Arena (GAU) Prijsgeschiedenis Door de GAU prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GAU prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GAU Wil je weten waar je GAU naartoe gaat? Onze GAU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GAU token!

