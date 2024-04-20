Gather (GAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gather (GAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gather (GAT) Informatie Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards. Officiële website: https://www.gather.top Whitepaper: https://docsend.com/v/59wck/gather_whitepaper Block explorer: https://scan.nachain.org/token/detail?id=16

Gather (GAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gather (GAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 63.80M $ 63.80M $ 63.80M Hoogste ooit: $ 99 $ 99 $ 99 Laagste ooit: $ 0.5029087773066527 $ 0.5029087773066527 $ 0.5029087773066527 Huidige prijs: $ 0.638 $ 0.638 $ 0.638 Meer informatie over Gather (GAT) prijs

Gather (GAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gather (GAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GAT begrijpt, kun je de live prijs van GAT token verkennen!

Hoe koop je GAT? Wil je Gather (GAT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om GAT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je GAT koopt op MEXC!

Gather (GAT) Prijsgeschiedenis Door de GAT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GAT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GAT Wil je weten waar je GAT naartoe gaat? Onze GAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GAT token!

