GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Informatie GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits. GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/273 Block explorer: https://basescan.org/token/0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3 Koop nu GAMEVIRTUAL!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.86M $ 12.86M $ 12.86M Hoogste ooit: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 Laagste ooit: $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 Huidige prijs: $ 0.01286 $ 0.01286 $ 0.01286 Meer informatie over GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) prijs

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GAMEVIRTUAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GAMEVIRTUAL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GAMEVIRTUAL begrijpt, kun je de live prijs van GAMEVIRTUAL token verkennen!

