Gaia (GAIA) Informatie Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect. Officiële website: https://www.gaianet.ai/ Whitepaper: https://docs.gaianet.ai/litepaper/ Block explorer: https://etherscan.io/address/0x2EE7097BfdD98fCE2AC08A1896038a7cd9aaEd81

Gaia (GAIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gaia (GAIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.54M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 170.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 97.30M Hoogste ooit: $ 0.157 Laagste ooit: $ 0.03931568467223474 Huidige prijs: $ 0.0973 Meer informatie over Gaia (GAIA) prijs

Gaia (GAIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gaia (GAIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GAIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GAIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GAIA begrijpt, kun je de live prijs van GAIA token verkennen!

Gaia (GAIA) Prijsgeschiedenis Door de GAIA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GAIA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GAIA Wil je weten waar je GAIA naartoe gaat? Onze GAIA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GAIA token!

