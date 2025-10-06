BeursDEX+
De live GraphAI prijs vandaag is 0.0746 USD. Volg realtime GAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

$0.0745
-13.77%1D
GraphAI (GAI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:19:18 (UTC+8)

GraphAI (GAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.07
24u laag
$ 0.0901
24u hoog

$ 0.07
$ 0.0901
$ 0.8571500421232581
$ 0.000940784235454038
0.00%

-13.77%

-39.84%

-39.84%

GraphAI (GAI) real-time prijs is $ 0.0746. De afgelopen 24 uur werd er GAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.07 en een hoogtepunt van $ 0.0901, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.8571500421232581, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000940784235454038 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GAI met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, -13.77% in de afgelopen 24 uur en -39.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GraphAI (GAI) Marktinformatie

No.3883

$ 0.00
$ 327.37K
$ 7.46M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

BASE

De huidige marktkapitalisatie van GraphAI is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 327.37K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GAI is 0.00, met een totale voorraad van 100000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.46M.

GraphAI (GAI) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van GraphAI prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.011897-13.77%
30 dagen$ -0.1814-70.86%
60 dagen$ -0.1254-62.70%
90 dagen$ -0.1254-62.70%
GraphAI prijswijziging vandaag

GAI registreerde vandaag een verandering van $ -0.011897 (-13.77%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

GraphAI 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.1814 (-70.86%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

GraphAI 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,GAI zien we een verandering van $ -0.1254 (-62.70%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

GraphAI 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.1254 (-62.70%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van GraphAI (GAI) bekijken?

Bekijk nu de GraphAIprijsgeschiedenispagina.

Wat is GraphAI (GAI)?

The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps).

GraphAI is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeGraphAI investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van GAI staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over GraphAI lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je GraphAI aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

GraphAI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal GraphAI (GAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je GraphAI (GAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor GraphAI te bekijken.

Bekijk nu de GraphAI prijsvoorspelling !

GraphAI (GAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van GraphAI (GAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GAI token !

Hoe koop je GraphAI (GAI)?

Op zoek naar Hoe koop je GraphAI? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt GraphAI gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

GAI naar lokale valuta's

1 GraphAI(GAI) naar VND
1,963.099
1 GraphAI(GAI) naar AUD
A$0.114884
1 GraphAI(GAI) naar GBP
0.056696
1 GraphAI(GAI) naar EUR
0.064902
1 GraphAI(GAI) naar USD
$0.0746
1 GraphAI(GAI) naar MYR
RM0.312574
1 GraphAI(GAI) naar TRY
3.14066
1 GraphAI(GAI) naar JPY
¥11.4138
1 GraphAI(GAI) naar ARS
ARS$108.745912
1 GraphAI(GAI) naar RUB
6.06125
1 GraphAI(GAI) naar INR
6.611798
1 GraphAI(GAI) naar IDR
Rp1,243.332836
1 GraphAI(GAI) naar PHP
4.390956
1 GraphAI(GAI) naar EGP
￡E.3.53604
1 GraphAI(GAI) naar BRL
R$0.40284
1 GraphAI(GAI) naar CAD
C$0.105186
1 GraphAI(GAI) naar BDT
9.09374
1 GraphAI(GAI) naar NGN
107.6478
1 GraphAI(GAI) naar COP
$288.0306
1 GraphAI(GAI) naar ZAR
R.1.304008
1 GraphAI(GAI) naar UAH
3.139168
1 GraphAI(GAI) naar TZS
T.Sh.183.2922
1 GraphAI(GAI) naar VES
Bs16.6358
1 GraphAI(GAI) naar CLP
$70.5716
1 GraphAI(GAI) naar PKR
Rs21.090912
1 GraphAI(GAI) naar KZT
39.09786
1 GraphAI(GAI) naar THB
฿2.426738
1 GraphAI(GAI) naar TWD
NT$2.305886
1 GraphAI(GAI) naar AED
د.إ0.273782
1 GraphAI(GAI) naar CHF
Fr0.060426
1 GraphAI(GAI) naar HKD
HK$0.579642
1 GraphAI(GAI) naar AMD
֏28.53823
1 GraphAI(GAI) naar MAD
.د.م0.694526
1 GraphAI(GAI) naar MXN
$1.392782
1 GraphAI(GAI) naar SAR
ريال0.27975
1 GraphAI(GAI) naar ETB
Br11.41007
1 GraphAI(GAI) naar KES
KSh9.637574
1 GraphAI(GAI) naar JOD
د.أ0.0528914
1 GraphAI(GAI) naar PLN
0.27602
1 GraphAI(GAI) naar RON
лв0.329732
1 GraphAI(GAI) naar SEK
kr0.714668
1 GraphAI(GAI) naar BGN
лв0.12682
1 GraphAI(GAI) naar HUF
Ft25.176754
1 GraphAI(GAI) naar CZK
1.582266
1 GraphAI(GAI) naar KWD
د.ك0.0229022
1 GraphAI(GAI) naar ILS
0.243942
1 GraphAI(GAI) naar BOB
Bs0.515486
1 GraphAI(GAI) naar AZN
0.12682
1 GraphAI(GAI) naar TJS
SM0.687812
1 GraphAI(GAI) naar GEL
0.202912
1 GraphAI(GAI) naar AOA
Kz68.06504
1 GraphAI(GAI) naar BHD
.د.ب0.0281242
1 GraphAI(GAI) naar BMD
$0.0746
1 GraphAI(GAI) naar DKK
kr0.4849
1 GraphAI(GAI) naar HNL
L1.964964
1 GraphAI(GAI) naar MUR
3.433092
1 GraphAI(GAI) naar NAD
$1.297294
1 GraphAI(GAI) naar NOK
kr0.762412
1 GraphAI(GAI) naar NZD
$0.132042
1 GraphAI(GAI) naar PAB
B/.0.0746
1 GraphAI(GAI) naar PGK
K0.31705
1 GraphAI(GAI) naar QAR
ر.ق0.271544
1 GraphAI(GAI) naar RSD
дин.7.614422
1 GraphAI(GAI) naar UZS
soʻm888.095096
1 GraphAI(GAI) naar ALL
L6.274606
1 GraphAI(GAI) naar ANG
ƒ0.133534
1 GraphAI(GAI) naar AWG
ƒ0.133534
1 GraphAI(GAI) naar BBD
$0.1492
1 GraphAI(GAI) naar BAM
KM0.12682
1 GraphAI(GAI) naar BIF
Fr219.9954
1 GraphAI(GAI) naar BND
$0.09698
1 GraphAI(GAI) naar BSD
$0.0746
1 GraphAI(GAI) naar JMD
$11.975538
1 GraphAI(GAI) naar KHR
299.598076
1 GraphAI(GAI) naar KMF
Fr31.7796
1 GraphAI(GAI) naar LAK
1,621.739098
1 GraphAI(GAI) naar LKR
රු22.736588
1 GraphAI(GAI) naar MDL
L1.277898
1 GraphAI(GAI) naar MGA
Ar336.0357
1 GraphAI(GAI) naar MOP
P0.5968
1 GraphAI(GAI) naar MVR
1.14884
1 GraphAI(GAI) naar MWK
MK129.513806
1 GraphAI(GAI) naar MZN
MT4.77067
1 GraphAI(GAI) naar NPR
रु10.582756
1 GraphAI(GAI) naar PYG
529.0632
1 GraphAI(GAI) naar RWF
Fr108.2446
1 GraphAI(GAI) naar SBD
$0.613958
1 GraphAI(GAI) naar SCR
1.00337
1 GraphAI(GAI) naar SRD
$2.8721
1 GraphAI(GAI) naar SVC
$0.65275
1 GraphAI(GAI) naar SZL
L1.29804
1 GraphAI(GAI) naar TMT
m0.261846
1 GraphAI(GAI) naar TND
د.ت0.2191748
1 GraphAI(GAI) naar TTD
$0.505788
1 GraphAI(GAI) naar UGX
Sh259.9064
1 GraphAI(GAI) naar XAF
Fr42.5966
1 GraphAI(GAI) naar XCD
$0.20142
1 GraphAI(GAI) naar XOF
Fr42.5966
1 GraphAI(GAI) naar XPF
Fr7.6838
1 GraphAI(GAI) naar BWP
P1.0071
1 GraphAI(GAI) naar BZD
$0.149946
1 GraphAI(GAI) naar CVE
$7.171298
1 GraphAI(GAI) naar DJF
Fr13.2042
1 GraphAI(GAI) naar DOP
$4.793796
1 GraphAI(GAI) naar DZD
د.ج9.755442
1 GraphAI(GAI) naar FJD
$0.170088
1 GraphAI(GAI) naar GNF
Fr648.647
1 GraphAI(GAI) naar GTQ
Q0.571436
1 GraphAI(GAI) naar GYD
$15.60632
1 GraphAI(GAI) naar ISK
kr9.4742

Voor een beter begrip van GraphAI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over GraphAI

Hoeveel is GraphAI (GAI) vandaag waard?
De live GAI prijs in USD is 0.0746 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GAI naar USD prijs?
De huidige prijs van GAI naar USD is $ 0.0746. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van GraphAI?
De marktkapitalisatie van GAI is $ 0.00 USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GAI?
De circulerende voorraad van GAI is 0.00 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GAI?
GAI bereikte een ATH-prijs van 0.8571500421232581 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GAI?
GAI zag een ATL-prijs van 0.000940784235454038 USD.
Wat is het handelsvolume van GAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GAI is $ 327.37K USD.
Zal GAI dit jaar hoger gaan?
GAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
GraphAI (GAI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

