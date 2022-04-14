GAG Token (GAG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GAG Token (GAG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GAG Token (GAG) Informatie GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure. GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure. Officiële website: https://gagtoken.com/ Whitepaper: https://gagtoken.gitbook.io/gag-token-tr/gag-token-en Block explorer: https://bscscan.com/token/0xAD600060a153bc35BD8997ceFE959EFb19026757 Koop nu GAG!

GAG Token (GAG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GAG Token (GAG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 425.30K $ 425.30K $ 425.30K Hoogste ooit: $ 0.04672 $ 0.04672 $ 0.04672 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.006444 $ 0.006444 $ 0.006444 Meer informatie over GAG Token (GAG) prijs

GAG Token (GAG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GAG Token (GAG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GAG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GAG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GAG begrijpt, kun je de live prijs van GAG token verkennen!

GAG Token (GAG) Prijsgeschiedenis Door de GAG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GAG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GAG Wil je weten waar je GAG naartoe gaat? Onze GAG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GAG token!

