BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Futu Holdings prijs vandaag is 181.29 USD. Volg realtime FUTUON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FUTUON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Futu Holdings prijs vandaag is 181.29 USD. Volg realtime FUTUON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FUTUON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over FUTUON

FUTUON Prijsinformatie

Wat is FUTUON

FUTUON officiële website

FUTUON tokenomie

FUTUON Prijsvoorspelling

FUTUON Geschiedenis

FUTUON koopgids

FUTUON-naar-Fiat valutaconversie

FUTUON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Futu Holdings logo

Futu Holdings koers(FUTUON)

1 FUTUON naar USD live prijs:

$181.23
$181.23$181.23
-0.57%1D
USD
Futu Holdings (FUTUON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:19:10 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 175.15
$ 175.15$ 175.15
24u laag
$ 190.66
$ 190.66$ 190.66
24u hoog

$ 175.15
$ 175.15$ 175.15

$ 190.66
$ 190.66$ 190.66

$ 201.65506655431702
$ 201.65506655431702$ 201.65506655431702

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248$ 150.44906962587248

+0.03%

-0.57%

-4.49%

-4.49%

Futu Holdings (FUTUON) real-time prijs is $ 181.29. De afgelopen 24 uur werd er FUTUON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 175.15 en een hoogtepunt van $ 190.66, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FUTUON hoogste prijs aller tijden is $ 201.65506655431702, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 150.44906962587248 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FUTUON met +0.03% veranderd in het afgelopen uur, -0.57% in de afgelopen 24 uur en -4.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Futu Holdings (FUTUON) Marktinformatie

No.2012

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

$ 59.93K
$ 59.93K$ 59.93K

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

6.75K
6.75K 6.75K

6,745.00396671
6,745.00396671 6,745.00396671

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Futu Holdings is $ 1.22M, met een handelsvolume van $ 59.93K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FUTUON is 6.75K, met een totale voorraad van 6745.00396671. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.22M.

Futu Holdings (FUTUON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Futu Holdings prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -1.0389-0.57%
30 dagen$ +11.19+6.57%
60 dagen$ +31.29+20.86%
90 dagen$ +31.29+20.86%
Futu Holdings prijswijziging vandaag

FUTUON registreerde vandaag een verandering van $ -1.0389 (-0.57%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Futu Holdings 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +11.19 (+6.57%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Futu Holdings 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,FUTUON zien we een verandering van $ +31.29 (+20.86%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Futu Holdings 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +31.29 (+20.86%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Futu Holdings (FUTUON) bekijken?

Bekijk nu de Futu Holdingsprijsgeschiedenispagina.

Wat is Futu Holdings (FUTUON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Futu Holdings is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeFutu Holdings investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van FUTUON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Futu Holdings lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Futu Holdings aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Futu Holdings Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Futu Holdings (FUTUON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Futu Holdings (FUTUON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Futu Holdings te bekijken.

Bekijk nu de Futu Holdings prijsvoorspelling !

Futu Holdings (FUTUON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Futu Holdings (FUTUON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FUTUON token !

Hoe koop je Futu Holdings (FUTUON)?

Op zoek naar Hoe koop je Futu Holdings? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Futu Holdings gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

FUTUON naar lokale valuta's

1 Futu Holdings(FUTUON) naar VND
4,770,646.35
1 Futu Holdings(FUTUON) naar AUD
A$279.1866
1 Futu Holdings(FUTUON) naar GBP
137.7804
1 Futu Holdings(FUTUON) naar EUR
157.7223
1 Futu Holdings(FUTUON) naar USD
$181.29
1 Futu Holdings(FUTUON) naar MYR
RM759.6051
1 Futu Holdings(FUTUON) naar TRY
7,632.309
1 Futu Holdings(FUTUON) naar JPY
¥27,737.37
1 Futu Holdings(FUTUON) naar ARS
ARS$264,270.0588
1 Futu Holdings(FUTUON) naar RUB
14,729.8125
1 Futu Holdings(FUTUON) naar INR
16,067.7327
1 Futu Holdings(FUTUON) naar IDR
Rp3,021,498.7914
1 Futu Holdings(FUTUON) naar PHP
10,670.7294
1 Futu Holdings(FUTUON) naar EGP
￡E.8,593.146
1 Futu Holdings(FUTUON) naar BRL
R$978.966
1 Futu Holdings(FUTUON) naar CAD
C$255.6189
1 Futu Holdings(FUTUON) naar BDT
22,099.251
1 Futu Holdings(FUTUON) naar NGN
261,601.47
1 Futu Holdings(FUTUON) naar COP
$699,960.69
1 Futu Holdings(FUTUON) naar ZAR
R.3,168.9492
1 Futu Holdings(FUTUON) naar UAH
7,628.6832
1 Futu Holdings(FUTUON) naar TZS
T.Sh.445,429.53
1 Futu Holdings(FUTUON) naar VES
Bs40,427.67
1 Futu Holdings(FUTUON) naar CLP
$171,500.34
1 Futu Holdings(FUTUON) naar PKR
Rs51,254.3088
1 Futu Holdings(FUTUON) naar KZT
95,014.089
1 Futu Holdings(FUTUON) naar THB
฿5,897.3637
1 Futu Holdings(FUTUON) naar TWD
NT$5,603.6739
1 Futu Holdings(FUTUON) naar AED
د.إ665.3343
1 Futu Holdings(FUTUON) naar CHF
Fr146.8449
1 Futu Holdings(FUTUON) naar HKD
HK$1,408.6233
1 Futu Holdings(FUTUON) naar AMD
֏69,352.4895
1 Futu Holdings(FUTUON) naar MAD
.د.م1,687.8099
1 Futu Holdings(FUTUON) naar MXN
$3,384.6843
1 Futu Holdings(FUTUON) naar SAR
ريال679.8375
1 Futu Holdings(FUTUON) naar ETB
Br27,728.3055
1 Futu Holdings(FUTUON) naar KES
KSh23,420.8551
1 Futu Holdings(FUTUON) naar JOD
د.أ128.53461
1 Futu Holdings(FUTUON) naar PLN
670.773
1 Futu Holdings(FUTUON) naar RON
лв801.3018
1 Futu Holdings(FUTUON) naar SEK
kr1,736.7582
1 Futu Holdings(FUTUON) naar BGN
лв308.193
1 Futu Holdings(FUTUON) naar HUF
Ft61,183.5621
1 Futu Holdings(FUTUON) naar CZK
3,845.1609
1 Futu Holdings(FUTUON) naar KWD
د.ك55.65603
1 Futu Holdings(FUTUON) naar ILS
592.8183
1 Futu Holdings(FUTUON) naar BOB
Bs1,252.7139
1 Futu Holdings(FUTUON) naar AZN
308.193
1 Futu Holdings(FUTUON) naar TJS
SM1,671.4938
1 Futu Holdings(FUTUON) naar GEL
493.1088
1 Futu Holdings(FUTUON) naar AOA
Kz165,408.996
1 Futu Holdings(FUTUON) naar BHD
.د.ب68.34633
1 Futu Holdings(FUTUON) naar BMD
$181.29
1 Futu Holdings(FUTUON) naar DKK
kr1,178.385
1 Futu Holdings(FUTUON) naar HNL
L4,775.1786
1 Futu Holdings(FUTUON) naar MUR
8,342.9658
1 Futu Holdings(FUTUON) naar NAD
$3,152.6331
1 Futu Holdings(FUTUON) naar NOK
kr1,852.7838
1 Futu Holdings(FUTUON) naar NZD
$320.8833
1 Futu Holdings(FUTUON) naar PAB
B/.181.29
1 Futu Holdings(FUTUON) naar PGK
K770.4825
1 Futu Holdings(FUTUON) naar QAR
ر.ق659.8956
1 Futu Holdings(FUTUON) naar RSD
дин.18,504.2703
1 Futu Holdings(FUTUON) naar UZS
soʻm2,158,213.9404
1 Futu Holdings(FUTUON) naar ALL
L15,248.3019
1 Futu Holdings(FUTUON) naar ANG
ƒ324.5091
1 Futu Holdings(FUTUON) naar AWG
ƒ324.5091
1 Futu Holdings(FUTUON) naar BBD
$362.58
1 Futu Holdings(FUTUON) naar BAM
KM308.193
1 Futu Holdings(FUTUON) naar BIF
Fr534,624.21
1 Futu Holdings(FUTUON) naar BND
$235.677
1 Futu Holdings(FUTUON) naar BSD
$181.29
1 Futu Holdings(FUTUON) naar JMD
$29,102.4837
1 Futu Holdings(FUTUON) naar KHR
728,071.5174
1 Futu Holdings(FUTUON) naar KMF
Fr77,229.54
1 Futu Holdings(FUTUON) naar LAK
3,941,086.8777
1 Futu Holdings(FUTUON) naar LKR
රු55,253.5662
1 Futu Holdings(FUTUON) naar MDL
L3,105.4977
1 Futu Holdings(FUTUON) naar MGA
Ar816,620.805
1 Futu Holdings(FUTUON) naar MOP
P1,450.32
1 Futu Holdings(FUTUON) naar MVR
2,791.866
1 Futu Holdings(FUTUON) naar MWK
MK314,739.3819
1 Futu Holdings(FUTUON) naar MZN
MT11,593.4955
1 Futu Holdings(FUTUON) naar NPR
रु25,717.7994
1 Futu Holdings(FUTUON) naar PYG
1,285,708.68
1 Futu Holdings(FUTUON) naar RWF
Fr263,051.79
1 Futu Holdings(FUTUON) naar SBD
$1,492.0167
1 Futu Holdings(FUTUON) naar SCR
2,438.3505
1 Futu Holdings(FUTUON) naar SRD
$6,979.665
1 Futu Holdings(FUTUON) naar SVC
$1,586.2875
1 Futu Holdings(FUTUON) naar SZL
L3,154.446
1 Futu Holdings(FUTUON) naar TMT
m636.3279
1 Futu Holdings(FUTUON) naar TND
د.ت532.63002
1 Futu Holdings(FUTUON) naar TTD
$1,229.1462
1 Futu Holdings(FUTUON) naar UGX
Sh631,614.36
1 Futu Holdings(FUTUON) naar XAF
Fr103,516.59
1 Futu Holdings(FUTUON) naar XCD
$489.483
1 Futu Holdings(FUTUON) naar XOF
Fr103,516.59
1 Futu Holdings(FUTUON) naar XPF
Fr18,672.87
1 Futu Holdings(FUTUON) naar BWP
P2,447.415
1 Futu Holdings(FUTUON) naar BZD
$364.3929
1 Futu Holdings(FUTUON) naar CVE
$17,427.4077
1 Futu Holdings(FUTUON) naar DJF
Fr32,088.33
1 Futu Holdings(FUTUON) naar DOP
$11,649.6954
1 Futu Holdings(FUTUON) naar DZD
د.ج23,707.2933
1 Futu Holdings(FUTUON) naar FJD
$413.3412
1 Futu Holdings(FUTUON) naar GNF
Fr1,576,316.55
1 Futu Holdings(FUTUON) naar GTQ
Q1,388.6814
1 Futu Holdings(FUTUON) naar GYD
$37,925.868
1 Futu Holdings(FUTUON) naar ISK
kr23,023.83

Futu Holdings bron

Voor een beter begrip van Futu Holdings kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Futu Holdings
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Futu Holdings

Hoeveel is Futu Holdings (FUTUON) vandaag waard?
De live FUTUON prijs in USD is 181.29 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FUTUON naar USD prijs?
De huidige prijs van FUTUON naar USD is $ 181.29. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Futu Holdings?
De marktkapitalisatie van FUTUON is $ 1.22M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FUTUON?
De circulerende voorraad van FUTUON is 6.75K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FUTUON?
FUTUON bereikte een ATH-prijs van 201.65506655431702 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FUTUON?
FUTUON zag een ATL-prijs van 150.44906962587248 USD.
Wat is het handelsvolume van FUTUON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FUTUON is $ 59.93K USD.
Zal FUTUON dit jaar hoger gaan?
FUTUON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FUTUON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:19:10 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

FUTUON-naar-USD calculator

Bedrag

FUTUON
FUTUON
USD
USD

1 FUTUON = 181.29 USD

Handel in FUTUON

FUTUON/USDT
$181.23
$181.23$181.23
-0.54%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,542.78
$101,542.78$101,542.78

-1.58%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,297.71
$3,297.71$3,297.71

-5.97%

Solana logo

Solana

SOL

$156.54
$156.54$156.54

-3.05%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2145
$1.2145$1.2145

+709.66%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,542.78
$101,542.78$101,542.78

-1.58%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,297.71
$3,297.71$3,297.71

-5.97%

Solana logo

Solana

SOL

$156.54
$156.54$156.54

-3.05%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2295
$2.2295$2.2295

-2.30%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16301
$0.16301$0.16301

-0.56%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4838
$0.4838$0.4838

+867.60%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4838
$0.4838$0.4838

+867.60%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.13806
$0.13806$0.13806

+800.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2145
$1.2145$1.2145

+709.66%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000700
$0.000000000700$0.000000000700

+713.95%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2228
$0.2228$0.2228

+240.15%