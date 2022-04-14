FUSD (FUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FUSD (FUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FUSD (FUSD) Informatie FUSD is a private, decentralized, algorithmic currency built to be censorship-resistant and borderless. It is a stable, fungible, global dollar alternative that puts financial control back into the hands of users worldwide. FUSD is a private, decentralized, algorithmic currency built to be censorship-resistant and borderless. It is a stable, fungible, global dollar alternative that puts financial control back into the hands of users worldwide. Officiële website: http://freedomdollar.com/ Whitepaper: https://www.freedomdollar.com/how-it-works Block explorer: https://explorer.zano.org/assets?asset_id=86143388bd056a8f0bab669f78f14873fac8e2dd8d57898cdb725a2d5e2e4f8f Koop nu FUSD!

FUSD (FUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FUSD (FUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Hoogste ooit: $ 4.2911 $ 4.2911 $ 4.2911 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.9999 $ 0.9999 $ 0.9999 Meer informatie over FUSD (FUSD) prijs

FUSD (FUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FUSD (FUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FUSD begrijpt, kun je de live prijs van FUSD token verkennen!

