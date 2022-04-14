Engines of Fury (FURY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Engines of Fury (FURY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Engines of Fury (FURY) Informatie Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience. Officiële website: https://www.eof.gg Whitepaper: https://eof.gg/whitepaper Block explorer: https://bscscan.com/token/0x0203D275D2A65030889aF45ed91D472be3948B92

Engines of Fury (FURY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Engines of Fury (FURY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Totale voorraad: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Circulerende voorraad: $ 48.00M $ 48.00M $ 48.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Hoogste ooit: $ 1 $ 1 $ 1 Laagste ooit: $ 0.018124355853822608 $ 0.018124355853822608 $ 0.018124355853822608 Huidige prijs: $ 0.02625 $ 0.02625 $ 0.02625 Meer informatie over Engines of Fury (FURY) prijs

Engines of Fury (FURY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Engines of Fury (FURY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FURY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FURY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FURY begrijpt, kun je de live prijs van FURY token verkennen!

Engines of Fury (FURY) Prijsgeschiedenis Door de FURY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FURY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FURY Wil je weten waar je FURY naartoe gaat? Onze FURY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FURY token!

