Fuel (FUEL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fuel (FUEL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Fuel (FUEL) Informatie Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization. Officiële website: https://www.fuel.network/ Whitepaper: https://docs.fuel.network/docs/intro/what-is-fuel/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x675b68aa4d9c2d3bb3f0397048e62e6b7192079c

Fuel (FUEL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fuel (FUEL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.73M $ 33.73M $ 33.73M Totale voorraad: $ 10.16B $ 10.16B $ 10.16B Circulerende voorraad: $ 5.98B $ 5.98B $ 5.98B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 57.33M $ 57.33M $ 57.33M Hoogste ooit: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Laagste ooit: $ 0.00537350714114238 $ 0.00537350714114238 $ 0.00537350714114238 Huidige prijs: $ 0.00564 $ 0.00564 $ 0.00564 Meer informatie over Fuel (FUEL) prijs

Fuel (FUEL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fuel (FUEL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FUEL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FUEL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FUEL begrijpt, kun je de live prijs van FUEL token verkennen!

Hoe koop je FUEL? Wil je Fuel (FUEL) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FUEL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je FUEL koopt op MEXC!

Fuel (FUEL) Prijsgeschiedenis Door de FUEL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FUEL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FUEL Wil je weten waar je FUEL naartoe gaat? Onze FUEL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FUEL token!

