FU Coin (FUCOIN) Informatie WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align. WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align. Officiële website: https://www.fucoin.io Whitepaper: https://www.fucoin.io/media/fu-coin/whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0xed6af21df463c7f116a6d7d687a4c190c4cf7586 Koop nu FUCOIN!

FU Coin (FUCOIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FU Coin (FUCOIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 647.78K $ 647.78K $ 647.78K Totale voorraad: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Circulerende voorraad: $ 194.53B $ 194.53B $ 194.53B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 33.30M $ 33.30M $ 33.30M Hoogste ooit: $ 0.000255 $ 0.000255 $ 0.000255 Laagste ooit: $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 Huidige prijs: $ 0.00000333 $ 0.00000333 $ 0.00000333 Meer informatie over FU Coin (FUCOIN) prijs

FU Coin (FUCOIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FU Coin (FUCOIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FUCOIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FUCOIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FUCOIN begrijpt, kun je de live prijs van FUCOIN token verkennen!

FU Coin (FUCOIN) Prijsgeschiedenis Door de FUCOIN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FUCOIN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FUCOIN Wil je weten waar je FUCOIN naartoe gaat? Onze FUCOIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FUCOIN token!

