Fautor (FTR) Informatie Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom. Officiële website: https://fautor.foundation Whitepaper: https://docs.fautor.foundation/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xD6C7bB8531295e88D364EA67D5D1acC7D3F87454

Fautor (FTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fautor (FTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Totale voorraad: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Circulerende voorraad: $ 911.86M $ 911.86M $ 911.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.05M $ 9.05M $ 9.05M Hoogste ooit: $ 1.6942 $ 1.6942 $ 1.6942 Laagste ooit: $ 0.003638885372081337 $ 0.003638885372081337 $ 0.003638885372081337 Huidige prijs: $ 0.00362 $ 0.00362 $ 0.00362 Meer informatie over Fautor (FTR) prijs

Fautor (FTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fautor (FTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FTR begrijpt, kun je de live prijs van FTR token verkennen!

Fautor (FTR) Prijsgeschiedenis Door de FTR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FTR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FTR Wil je weten waar je FTR naartoe gaat? Onze FTR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FTR token!

