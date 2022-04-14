Fanton (FTON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fanton (FTON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fanton (FTON) Informatie Leveraging the power of TON & Telegram’s rapidly expanding user base, Fanton provides an accessible and engaging fantasy sports experience. Discover more about the platform at Fanton Fantasy Football right on Telegram. Leveraging the power of TON & Telegram’s rapidly expanding user base, Fanton provides an accessible and engaging fantasy sports experience. Discover more about the platform at Fanton Fantasy Football right on Telegram. Officiële website: https://fan-ton.com/ Whitepaper: https://fan-ton.com/fntf/ Block explorer: https://tonviewer.com/EQDCBwiUEeeBLHhqIW161yObGvO7_BqZeD3XR5E2y_fwfiMG Koop nu FTON!

Fanton (FTON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fanton (FTON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 187.45K $ 187.45K $ 187.45K Hoogste ooit: $ 0.05948 $ 0.05948 $ 0.05948 Laagste ooit: $ 0.00021409863920158 $ 0.00021409863920158 $ 0.00021409863920158 Huidige prijs: $ 0.0003749 $ 0.0003749 $ 0.0003749 Meer informatie over Fanton (FTON) prijs

Fanton (FTON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fanton (FTON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FTON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FTON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FTON begrijpt, kun je de live prijs van FTON token verkennen!

Fanton (FTON) Prijsgeschiedenis Door de FTON prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FTON prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FTON Wil je weten waar je FTON naartoe gaat? Onze FTON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FTON token!

