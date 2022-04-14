Fasttoken (FTN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fasttoken (FTN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fasttoken (FTN) Informatie FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth. FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth. Officiële website: https://www.fasttoken.com Whitepaper: https://docs.fasttoken.com/fasttoken-official-whitepaper.pdf Block explorer: https://ftnscan.com/ Koop nu FTN!

Fasttoken (FTN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fasttoken (FTN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B Totale voorraad: $ 880.00M $ 880.00M $ 880.00M Circulerende voorraad: $ 436.26M $ 436.26M $ 436.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.39B $ 4.39B $ 4.39B Hoogste ooit: $ 10 $ 10 $ 10 Laagste ooit: $ 0.3849164880140255 $ 0.3849164880140255 $ 0.3849164880140255 Huidige prijs: $ 4.39131 $ 4.39131 $ 4.39131 Meer informatie over Fasttoken (FTN) prijs

Fasttoken (FTN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fasttoken (FTN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FTN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FTN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FTN begrijpt, kun je de live prijs van FTN token verkennen!

Hoe koop je FTN? Wil je Fasttoken (FTN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FTN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je FTN koopt op MEXC!

Fasttoken (FTN) Prijsgeschiedenis Door de FTN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FTN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FTN Wil je weten waar je FTN naartoe gaat? Onze FTN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FTN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!