FreeBnk (FRBK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FreeBnk (FRBK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FreeBnk (FRBK) Informatie FreeBnk is a pioneering insured crypto hybrid application that not only facilitates the acquisition of cryptocurrencies but also enables seamless money transfers and the acquisition of various other assets, among a myriad of additional features. FreeBnk is a pioneering insured crypto hybrid application that not only facilitates the acquisition of cryptocurrencies but also enables seamless money transfers and the acquisition of various other assets, among a myriad of additional features. Officiële website: https://www.freebnk.io/ Whitepaper: https://freebnk.gitbook.io/docs Block explorer: https://bscscan.com/token/0x6d96c6c401423a23945c03bc8c42e7f82d24b9e0 Koop nu FRBK!

FreeBnk (FRBK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FreeBnk (FRBK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 242.25M $ 242.25M $ 242.25M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 243.75K $ 243.75K $ 243.75K Hoogste ooit: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Laagste ooit: $ 0.000084279869447438 $ 0.000084279869447438 $ 0.000084279869447438 Huidige prijs: $ 0.0004875 $ 0.0004875 $ 0.0004875 Meer informatie over FreeBnk (FRBK) prijs

FreeBnk (FRBK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FreeBnk (FRBK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FRBK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FRBK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FRBK begrijpt, kun je de live prijs van FRBK token verkennen!

Hoe koop je FRBK? Wil je FreeBnk (FRBK) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FRBK te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je FRBK koopt op MEXC!

FreeBnk (FRBK) Prijsgeschiedenis Door de FRBK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FRBK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FRBK Wil je weten waar je FRBK naartoe gaat? Onze FRBK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FRBK token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!