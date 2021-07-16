FOX Token (FOX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FOX Token (FOX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FOX Token (FOX) Informatie Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals. Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals. Officiële website: https://shapeshift.com/ Whitepaper: https://docs.shapeshift.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d Koop nu FOX!

FOX Token (FOX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FOX Token (FOX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.12M $ 20.12M $ 20.12M Totale voorraad: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Circulerende voorraad: $ 772.29M $ 772.29M $ 772.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 26.03M $ 26.03M $ 26.03M Hoogste ooit: $ 1.2852 $ 1.2852 $ 1.2852 Laagste ooit: $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 Huidige prijs: $ 0.02605 $ 0.02605 $ 0.02605 Meer informatie over FOX Token (FOX) prijs

FOX Token (FOX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FOX Token (FOX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FOX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FOX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FOX begrijpt, kun je de live prijs van FOX token verkennen!

Hoe koop je FOX? Wil je FOX Token (FOX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FOX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

FOX Token (FOX) Prijsgeschiedenis Door de FOX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van FOX Wil je weten waar je FOX naartoe gaat? Onze FOX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

