FOMO.FUND (FOMO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FOMO.FUND (FOMO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

FOMO.FUND (FOMO) Informatie FOMO is the first AI Agent, multi chain token launcher on SOL with more chains coming. Combining a bonding curve launch model with viral clicker airdrop games. Officiële website: https://fomo.fund Whitepaper: https://docs.fomo.fund/ Block explorer: https://solscan.io/token/ZxBon4vcf3DVcrt63fJU52ywYm9BKZC6YuXDhb3fomo

FOMO.FUND (FOMO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FOMO.FUND (FOMO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Totale voorraad: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Circulerende voorraad: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Hoogste ooit: $ 0.0010532 $ 0.0010532 $ 0.0010532 Laagste ooit: $ 0.000010031977848984 $ 0.000010031977848984 $ 0.000010031977848984 Huidige prijs: $ 0.0000131 $ 0.0000131 $ 0.0000131 Meer informatie over FOMO.FUND (FOMO) prijs

FOMO.FUND (FOMO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FOMO.FUND (FOMO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FOMO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FOMO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FOMO begrijpt, kun je de live prijs van FOMO token verkennen!

Hoe koop je FOMO? Wil je FOMO.FUND (FOMO) toevoegen aan je portfolio?

FOMO.FUND (FOMO) Prijsgeschiedenis Door de FOMO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen.

Prijsvoorspelling van FOMO Wil je weten waar je FOMO naartoe gaat? Onze FOMO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

