XEN Crypto (FMXEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XEN Crypto (FMXEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XEN Crypto (FMXEN) Informatie XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange Officiële website: https://xen.network/mainnet Whitepaper: https://xensource.gitbook.io/www.xenpedia.io/about-xen/whitepaper Block explorer: https://ftmscan.com/token/0xeF4B763385838FfFc708000f884026B8c0434275 Koop nu FMXEN!

XEN Crypto (FMXEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XEN Crypto (FMXEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: -- -- -- Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): -- -- -- Hoogste ooit: $ 0.00000072079 $ 0.00000072079 $ 0.00000072079 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.000000000005702 $ 0.000000000005702 $ 0.000000000005702 Meer informatie over XEN Crypto (FMXEN) prijs

XEN Crypto (FMXEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XEN Crypto (FMXEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FMXEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FMXEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FMXEN begrijpt, kun je de live prijs van FMXEN token verkennen!

XEN Crypto (FMXEN) Prijsgeschiedenis Door de FMXEN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FMXEN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FMXEN Wil je weten waar je FMXEN naartoe gaat? Onze FMXEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FMXEN token!

