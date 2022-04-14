FimarkCoin (FMC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FimarkCoin (FMC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FimarkCoin (FMC) Informatie FMC is the native token of FMCPAY Exchange, aiming to simplify payment processes and enable efficient co-payment of transaction fees and travel expenses. FMCPAY Exchange, is a cryptocurrency and electronic stock exchange – owned by FUINRE corporation and registered for a financial business license in the US. They build scalable, secure blockchain-enabled solutions that supercharge users' experiences using digital assets. FMC is the native token of FMCPAY Exchange, aiming to simplify payment processes and enable efficient co-payment of transaction fees and travel expenses. FMCPAY Exchange, is a cryptocurrency and electronic stock exchange – owned by FUINRE corporation and registered for a financial business license in the US. They build scalable, secure blockchain-enabled solutions that supercharge users' experiences using digital assets. Officiële website: https://fimarkcoin.com/ Whitepaper: https://fimarkcoin.com/whitepaper.pdf Block explorer: https://tronscan.org/#/token20/TF8EjxT89LmcUNKV3fq55oeD5V44V7tjo2 Koop nu FMC!

FimarkCoin (FMC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FimarkCoin (FMC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 128.32B $ 128.32B $ 128.32B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.56M $ 21.56M $ 21.56M Hoogste ooit: $ 0.0027308 $ 0.0027308 $ 0.0027308 Laagste ooit: $ 0.000154885329233886 $ 0.000154885329233886 $ 0.000154885329233886 Huidige prijs: $ 0.000168 $ 0.000168 $ 0.000168 Meer informatie over FimarkCoin (FMC) prijs

FimarkCoin (FMC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FimarkCoin (FMC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FMC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FMC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FMC begrijpt, kun je de live prijs van FMC token verkennen!

Hoe koop je FMC? Wil je FimarkCoin (FMC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FMC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je FMC koopt op MEXC!

FimarkCoin (FMC) Prijsgeschiedenis Door de FMC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FMC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FMC Wil je weten waar je FMC naartoe gaat? Onze FMC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FMC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!