Fly Trade (FLY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fly Trade (FLY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fly Trade (FLY) Informatie Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX. Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX. Officiële website: https://www.fly.trade/ Whitepaper: https://docs.fly.trade/ Block explorer: https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f Koop nu FLY!

Fly Trade (FLY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fly Trade (FLY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 892.49K $ 892.49K $ 892.49K Totale voorraad: $ 99.33M $ 99.33M $ 99.33M Circulerende voorraad: $ 13.28M $ 13.28M $ 13.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.24M $ 9.24M $ 9.24M Hoogste ooit: $ 0.9093 $ 0.9093 $ 0.9093 Laagste ooit: $ 0.06614716045463705 $ 0.06614716045463705 $ 0.06614716045463705 Huidige prijs: $ 0.06719 $ 0.06719 $ 0.06719 Meer informatie over Fly Trade (FLY) prijs

Fly Trade (FLY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fly Trade (FLY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLY begrijpt, kun je de live prijs van FLY token verkennen!

Hoe koop je FLY? Wil je Fly Trade (FLY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FLY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je FLY koopt op MEXC!

Fly Trade (FLY) Prijsgeschiedenis Door de FLY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FLY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FLY Wil je weten waar je FLY naartoe gaat? Onze FLY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FLY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!