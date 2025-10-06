BeursDEX+
De live Flux AI prijs vandaag is 0.0000223 USD. Volg realtime FLUXAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FLUXAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over FLUXAI

FLUXAI Prijsinformatie

Wat is FLUXAI

FLUXAI whitepaper

FLUXAI officiële website

FLUXAI tokenomie

FLUXAI Prijsvoorspelling

FLUXAI Geschiedenis

FLUXAI koopgids

FLUXAI-naar-Fiat valutaconversie

FLUXAI spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Flux AI logo

Flux AI koers(FLUXAI)

1 FLUXAI naar USD live prijs:

$0.0000204
$0.0000204$0.0000204
-19.04%1D
USD
Flux AI (FLUXAI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:18:20 (UTC+8)

Flux AI (FLUXAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.000017
$ 0.000017$ 0.000017
24u laag
$ 0.000032
$ 0.000032$ 0.000032
24u hoog

$ 0.000017
$ 0.000017$ 0.000017

$ 0.000032
$ 0.000032$ 0.000032

--
----

--
----

+19.89%

-19.04%

-87.63%

-87.63%

Flux AI (FLUXAI) real-time prijs is $ 0.0000223. De afgelopen 24 uur werd er FLUXAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.000017 en een hoogtepunt van $ 0.000032, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FLUXAI hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FLUXAI met +19.89% veranderd in het afgelopen uur, -19.04% in de afgelopen 24 uur en -87.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Flux AI (FLUXAI) Marktinformatie

--
----

$ 7.46K
$ 7.46K$ 7.46K

$ 22.30K
$ 22.30K$ 22.30K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

De huidige marktkapitalisatie van Flux AI is --, met een handelsvolume van $ 7.46K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FLUXAI is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 22.30K.

Flux AI (FLUXAI) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Flux AI prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000004798-19.04%
30 dagen$ -0.0256367-99.92%
60 dagen$ -0.0009777-97.77%
90 dagen$ -0.0009777-97.77%
Flux AI prijswijziging vandaag

FLUXAI registreerde vandaag een verandering van $ -0.000004798 (-19.04%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Flux AI 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0256367 (-99.92%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Flux AI 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,FLUXAI zien we een verandering van $ -0.0009777 (-97.77%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Flux AI 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0009777 (-97.77%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Flux AI (FLUXAI) bekijken?

Bekijk nu de Flux AIprijsgeschiedenispagina.

Wat is Flux AI (FLUXAI)?

The Future of Creativity: Al Meets Imagination #FLUXAI

Flux AI is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeFlux AI investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van FLUXAI staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Flux AI lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Flux AI aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Flux AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Flux AI (FLUXAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Flux AI (FLUXAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Flux AI te bekijken.

Bekijk nu de Flux AI prijsvoorspelling !

Flux AI (FLUXAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Flux AI (FLUXAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FLUXAI token !

Hoe koop je Flux AI (FLUXAI)?

Op zoek naar Hoe koop je Flux AI? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Flux AI gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

FLUXAI naar lokale valuta's

1 Flux AI(FLUXAI) naar VND
0.5868245
1 Flux AI(FLUXAI) naar AUD
A$0.000034342
1 Flux AI(FLUXAI) naar GBP
0.000016948
1 Flux AI(FLUXAI) naar EUR
0.000019401
1 Flux AI(FLUXAI) naar USD
$0.0000223
1 Flux AI(FLUXAI) naar MYR
RM0.000093437
1 Flux AI(FLUXAI) naar TRY
0.00093883
1 Flux AI(FLUXAI) naar JPY
¥0.0034119
1 Flux AI(FLUXAI) naar ARS
ARS$0.032507156
1 Flux AI(FLUXAI) naar RUB
0.001811875
1 Flux AI(FLUXAI) naar INR
0.001976449
1 Flux AI(FLUXAI) naar IDR
Rp0.371666518
1 Flux AI(FLUXAI) naar PHP
0.001312578
1 Flux AI(FLUXAI) naar EGP
￡E.0.00105702
1 Flux AI(FLUXAI) naar BRL
R$0.00012042
1 Flux AI(FLUXAI) naar CAD
C$0.000031443
1 Flux AI(FLUXAI) naar BDT
0.00271837
1 Flux AI(FLUXAI) naar NGN
0.0321789
1 Flux AI(FLUXAI) naar COP
$0.0861003
1 Flux AI(FLUXAI) naar ZAR
R.0.000389804
1 Flux AI(FLUXAI) naar UAH
0.000938384
1 Flux AI(FLUXAI) naar TZS
T.Sh.0.0547911
1 Flux AI(FLUXAI) naar VES
Bs0.0049729
1 Flux AI(FLUXAI) naar CLP
$0.0210958
1 Flux AI(FLUXAI) naar PKR
Rs0.006304656
1 Flux AI(FLUXAI) naar KZT
0.01168743
1 Flux AI(FLUXAI) naar THB
฿0.000725419
1 Flux AI(FLUXAI) naar TWD
NT$0.000689293
1 Flux AI(FLUXAI) naar AED
د.إ0.000081841
1 Flux AI(FLUXAI) naar CHF
Fr0.000018063
1 Flux AI(FLUXAI) naar HKD
HK$0.000173271
1 Flux AI(FLUXAI) naar AMD
֏0.008530865
1 Flux AI(FLUXAI) naar MAD
.د.م0.000207613
1 Flux AI(FLUXAI) naar MXN
$0.000416341
1 Flux AI(FLUXAI) naar SAR
ريال0.000083625
1 Flux AI(FLUXAI) naar ETB
Br0.003410785
1 Flux AI(FLUXAI) naar KES
KSh0.002880937
1 Flux AI(FLUXAI) naar JOD
د.أ0.0000158107
1 Flux AI(FLUXAI) naar PLN
0.00008251
1 Flux AI(FLUXAI) naar RON
лв0.000098566
1 Flux AI(FLUXAI) naar SEK
kr0.000213634
1 Flux AI(FLUXAI) naar BGN
лв0.00003791
1 Flux AI(FLUXAI) naar HUF
Ft0.007526027
1 Flux AI(FLUXAI) naar CZK
0.000472983
1 Flux AI(FLUXAI) naar KWD
د.ك0.0000068461
1 Flux AI(FLUXAI) naar ILS
0.000072921
1 Flux AI(FLUXAI) naar BOB
Bs0.000154093
1 Flux AI(FLUXAI) naar AZN
0.00003791
1 Flux AI(FLUXAI) naar TJS
SM0.000205606
1 Flux AI(FLUXAI) naar GEL
0.000060656
1 Flux AI(FLUXAI) naar AOA
Kz0.02034652
1 Flux AI(FLUXAI) naar BHD
.د.ب0.0000084071
1 Flux AI(FLUXAI) naar BMD
$0.0000223
1 Flux AI(FLUXAI) naar DKK
kr0.00014495
1 Flux AI(FLUXAI) naar HNL
L0.000587382
1 Flux AI(FLUXAI) naar MUR
0.001026246
1 Flux AI(FLUXAI) naar NAD
$0.000387797
1 Flux AI(FLUXAI) naar NOK
kr0.000227906
1 Flux AI(FLUXAI) naar NZD
$0.000039471
1 Flux AI(FLUXAI) naar PAB
B/.0.0000223
1 Flux AI(FLUXAI) naar PGK
K0.000094775
1 Flux AI(FLUXAI) naar QAR
ر.ق0.000081172
1 Flux AI(FLUXAI) naar RSD
дин.0.002276161
1 Flux AI(FLUXAI) naar UZS
soʻm0.265476148
1 Flux AI(FLUXAI) naar ALL
L0.001875653
1 Flux AI(FLUXAI) naar ANG
ƒ0.000039917
1 Flux AI(FLUXAI) naar AWG
ƒ0.000039917
1 Flux AI(FLUXAI) naar BBD
$0.0000446
1 Flux AI(FLUXAI) naar BAM
KM0.00003791
1 Flux AI(FLUXAI) naar BIF
Fr0.0657627
1 Flux AI(FLUXAI) naar BND
$0.00002899
1 Flux AI(FLUXAI) naar BSD
$0.0000223
1 Flux AI(FLUXAI) naar JMD
$0.003579819
1 Flux AI(FLUXAI) naar KHR
0.089558138
1 Flux AI(FLUXAI) naar KMF
Fr0.0094998
1 Flux AI(FLUXAI) naar LAK
0.484782599
1 Flux AI(FLUXAI) naar LKR
රු0.006796594
1 Flux AI(FLUXAI) naar MDL
L0.000381999
1 Flux AI(FLUXAI) naar MGA
Ar0.10045035
1 Flux AI(FLUXAI) naar MOP
P0.0001784
1 Flux AI(FLUXAI) naar MVR
0.00034342
1 Flux AI(FLUXAI) naar MWK
MK0.038715253
1 Flux AI(FLUXAI) naar MZN
MT0.001426085
1 Flux AI(FLUXAI) naar NPR
रु0.003163478
1 Flux AI(FLUXAI) naar PYG
0.1581516
1 Flux AI(FLUXAI) naar RWF
Fr0.0323573
1 Flux AI(FLUXAI) naar SBD
$0.000183529
1 Flux AI(FLUXAI) naar SCR
0.000299935
1 Flux AI(FLUXAI) naar SRD
$0.00085855
1 Flux AI(FLUXAI) naar SVC
$0.000195125
1 Flux AI(FLUXAI) naar SZL
L0.00038802
1 Flux AI(FLUXAI) naar TMT
m0.000078273
1 Flux AI(FLUXAI) naar TND
د.ت0.0000655174
1 Flux AI(FLUXAI) naar TTD
$0.000151194
1 Flux AI(FLUXAI) naar UGX
Sh0.0776932
1 Flux AI(FLUXAI) naar XAF
Fr0.0127333
1 Flux AI(FLUXAI) naar XCD
$0.00006021
1 Flux AI(FLUXAI) naar XOF
Fr0.0127333
1 Flux AI(FLUXAI) naar XPF
Fr0.0022969
1 Flux AI(FLUXAI) naar BWP
P0.00030105
1 Flux AI(FLUXAI) naar BZD
$0.000044823
1 Flux AI(FLUXAI) naar CVE
$0.002143699
1 Flux AI(FLUXAI) naar DJF
Fr0.0039471
1 Flux AI(FLUXAI) naar DOP
$0.001432998
1 Flux AI(FLUXAI) naar DZD
د.ج0.002916171
1 Flux AI(FLUXAI) naar FJD
$0.000050844
1 Flux AI(FLUXAI) naar GNF
Fr0.1938985
1 Flux AI(FLUXAI) naar GTQ
Q0.000170818
1 Flux AI(FLUXAI) naar GYD
$0.00466516
1 Flux AI(FLUXAI) naar ISK
kr0.0028321

Flux AI bron

Voor een beter begrip van Flux AI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Flux AI
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Flux AI

Hoeveel is Flux AI (FLUXAI) vandaag waard?
De live FLUXAI prijs in USD is 0.0000223 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FLUXAI naar USD prijs?
De huidige prijs van FLUXAI naar USD is $ 0.0000223. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Flux AI?
De marktkapitalisatie van FLUXAI is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FLUXAI?
De circulerende voorraad van FLUXAI is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FLUXAI?
FLUXAI bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FLUXAI?
FLUXAI zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van FLUXAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FLUXAI is $ 7.46K USD.
Zal FLUXAI dit jaar hoger gaan?
FLUXAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FLUXAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:18:20 (UTC+8)

Flux AI (FLUXAI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

FLUXAI-naar-USD calculator

Bedrag

FLUXAI
FLUXAI
USD
USD

1 FLUXAI = 0.0000223 USD

Handel in FLUXAI

FLUXAI/USDT
$0.0000204
$0.0000204$0.0000204
-19.04%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

