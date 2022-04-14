Fluence (FLT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fluence (FLT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fluence (FLT) Informatie Fluence is a decentralzied compute platform. Fluence is a decentralzied compute platform. Officiële website: https://fluence.network/ Whitepaper: https://fluence.dev/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x236501327e701692a281934230AF0b6BE8Df3353 Koop nu FLT!

Fluence (FLT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fluence (FLT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.17M $ 6.17M $ 6.17M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 212.82M $ 212.82M $ 212.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.01M $ 29.01M $ 29.01M Hoogste ooit: $ 0.4389 $ 0.4389 $ 0.4389 Laagste ooit: $ 0.02534427149534529 $ 0.02534427149534529 $ 0.02534427149534529 Huidige prijs: $ 0.02901 $ 0.02901 $ 0.02901 Meer informatie over Fluence (FLT) prijs

Fluence (FLT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fluence (FLT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLT begrijpt, kun je de live prijs van FLT token verkennen!

Hoe koop je FLT? Wil je Fluence (FLT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FLT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je FLT koopt op MEXC!

Fluence (FLT) Prijsgeschiedenis Door de FLT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FLT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FLT Wil je weten waar je FLT naartoe gaat? Onze FLT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FLT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!