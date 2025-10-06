BeursDEX+
De live Fleek prijs vandaag is 0.13 USD. Volg realtime FLK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FLK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Fleek logo

Fleek koers(FLK)

1 FLK naar USD live prijs:

$0.1303
$0.1303$0.1303
-1.80%1D
USD
Fleek (FLK) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 01:03:27 (UTC+8)

Fleek (FLK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.1236
$ 0.1236$ 0.1236
24u laag
$ 0.137
$ 0.137$ 0.137
24u hoog

$ 0.1236
$ 0.1236$ 0.1236

$ 0.137
$ 0.137$ 0.137

$ 0.6289933396082115
$ 0.6289933396082115$ 0.6289933396082115

$ 0.11349214572806128
$ 0.11349214572806128$ 0.11349214572806128

-2.04%

-1.79%

-24.11%

-24.11%

Fleek (FLK) real-time prijs is $ 0.13. De afgelopen 24 uur werd er FLK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.1236 en een hoogtepunt van $ 0.137, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FLK hoogste prijs aller tijden is $ 0.6289933396082115, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.11349214572806128 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FLK met -2.04% veranderd in het afgelopen uur, -1.79% in de afgelopen 24 uur en -24.11% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Fleek (FLK) Marktinformatie

No.1651

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

$ 85.97K
$ 85.97K$ 85.97K

$ 13.00M
$ 13.00M$ 13.00M

20.00M
20.00M 20.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

20.00%

BASE

De huidige marktkapitalisatie van Fleek is $ 2.60M, met een handelsvolume van $ 85.97K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FLK is 20.00M, met een totale voorraad van 100000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.00M.

Fleek (FLK) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Fleek prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.002388-1.79%
30 dagen$ -0.12-48.00%
60 dagen$ -0.12-48.00%
90 dagen$ -0.12-48.00%
Fleek prijswijziging vandaag

FLK registreerde vandaag een verandering van $ -0.002388 (-1.79%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Fleek 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.12 (-48.00%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Fleek 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,FLK zien we een verandering van $ -0.12 (-48.00%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Fleek 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.12 (-48.00%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Fleek (FLK) bekijken?

Bekijk nu de Fleekprijsgeschiedenispagina.

Wat is Fleek (FLK)?

The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

Fleek is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeFleek investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van FLK staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Fleek lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Fleek aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Fleek Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Fleek (FLK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Fleek (FLK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Fleek te bekijken.

Bekijk nu de Fleek prijsvoorspelling !

Fleek (FLK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Fleek (FLK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FLK token !

Hoe koop je Fleek (FLK)?

Op zoek naar Hoe koop je Fleek? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Fleek gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

FLK naar lokale valuta's

Fleek bron

Voor een beter begrip van Fleek kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Fleek
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Fleek

Hoeveel is Fleek (FLK) vandaag waard?
De live FLK prijs in USD is 0.13 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FLK naar USD prijs?
De huidige prijs van FLK naar USD is $ 0.13. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Fleek?
De marktkapitalisatie van FLK is $ 2.60M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FLK?
De circulerende voorraad van FLK is 20.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FLK?
FLK bereikte een ATH-prijs van 0.6289933396082115 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FLK?
FLK zag een ATL-prijs van 0.11349214572806128 USD.
Wat is het handelsvolume van FLK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FLK is $ 85.97K USD.
Zal FLK dit jaar hoger gaan?
FLK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FLK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 01:03:27 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

