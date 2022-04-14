OmniFlix Network (FLIX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OmniFlix Network (FLIX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OmniFlix Network (FLIX) Informatie OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018. Officiële website: https://omniflix.network/ Block explorer: https://mintscan.io/omniflix

OmniFlix Network (FLIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OmniFlix Network (FLIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Totale voorraad: $ 357.24M $ 357.24M $ 357.24M Circulerende voorraad: $ 250.76M $ 250.76M $ 250.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.14M $ 8.14M $ 8.14M Hoogste ooit: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Laagste ooit: $ 0.007708506413549168 $ 0.007708506413549168 $ 0.007708506413549168 Huidige prijs: $ 0.00814 $ 0.00814 $ 0.00814 Meer informatie over OmniFlix Network (FLIX) prijs

OmniFlix Network (FLIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OmniFlix Network (FLIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLIX begrijpt, kun je de live prijs van FLIX token verkennen!

OmniFlix Network (FLIX) Prijsgeschiedenis Door de FLIX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FLIX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FLIX Wil je weten waar je FLIX naartoe gaat? Onze FLIX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FLIX token!

