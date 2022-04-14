FluidTokens (FLDT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FluidTokens (FLDT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FluidTokens (FLDT) Informatie FluidTokens kicked off its journey on the Cardano blockchain as a DeFi platform, presenting a diverse range of services like lending, borrowing, staking, and an array of other inventive products including rental options, boosted stake features, and more. Officiële website: https://fluidtokens.com/ Whitepaper: https://docs.fluidtokens.com/ Block explorer: https://cardanoscan.io/token/577f0b1342f8f8f4aed3388b80a8535812950c7a892495c0ecdf0f1e0014df10464c4454

FluidTokens (FLDT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FluidTokens (FLDT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.60M $ 24.60M $ 24.60M Hoogste ooit: $ 0.77 $ 0.77 $ 0.77 Laagste ooit: $ 0.05527900164573878 $ 0.05527900164573878 $ 0.05527900164573878 Huidige prijs: $ 0.24599 $ 0.24599 $ 0.24599 Meer informatie over FluidTokens (FLDT) prijs

FluidTokens (FLDT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FluidTokens (FLDT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLDT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLDT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLDT begrijpt, kun je de live prijs van FLDT token verkennen!

Hoe koop je FLDT? Wil je FluidTokens (FLDT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FLDT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je FLDT koopt op MEXC!

FluidTokens (FLDT) Prijsgeschiedenis Door de FLDT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FLDT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FLDT Wil je weten waar je FLDT naartoe gaat? Onze FLDT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FLDT token!

