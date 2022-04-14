Step App (FITFI) Tokenomie

Step App (FITFI) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Step App (FITFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Step App (FITFI) Informatie

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

Officiële website:
https://step.app/
Block explorer:
https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6

Step App (FITFI) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Step App (FITFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 4.95M
$ 4.95M$ 4.95M
Totale voorraad:
$ 4.60B
$ 4.60B$ 4.60B
Circulerende voorraad:
$ 4.09B
$ 4.09B$ 4.09B
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 5.57M
$ 5.57M$ 5.57M
Hoogste ooit:
$ 0.7339
$ 0.7339$ 0.7339
Laagste ooit:
$ 0.001204289154118055
$ 0.001204289154118055$ 0.001204289154118055
Huidige prijs:
$ 0.001211
$ 0.001211$ 0.001211

Step App (FITFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Step App (FITFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal FITFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel FITFI tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van FITFI begrijpt, kun je de live prijs van FITFI token verkennen!

Hoe koop je FITFI?

Wil je Step App (FITFI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FITFI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

Step App (FITFI) Prijsgeschiedenis

Door de FITFI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van FITFI

Wil je weten waar je FITFI naartoe gaat? Onze FITFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
mc_how_why_title
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.