Step App (FITFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Step App (FITFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem's proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience. Officiële website: https://step.app/ Block explorer: https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6

Step App (FITFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Step App (FITFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.95M $ 4.95M $ 4.95M Totale voorraad: $ 4.60B $ 4.60B $ 4.60B Circulerende voorraad: $ 4.09B $ 4.09B $ 4.09B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.57M $ 5.57M $ 5.57M Hoogste ooit: $ 0.7339 $ 0.7339 $ 0.7339 Laagste ooit: $ 0.001204289154118055 $ 0.001204289154118055 $ 0.001204289154118055 Huidige prijs: $ 0.001211 $ 0.001211 $ 0.001211 Meer informatie over Step App (FITFI) prijs

Step App (FITFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Step App (FITFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FITFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FITFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FITFI begrijpt, kun je de live prijs van FITFI token verkennen!

Hoe koop je FITFI? Wil je Step App (FITFI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FITFI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je FITFI koopt op MEXC!

Step App (FITFI) Prijsgeschiedenis Door de FITFI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FITFI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FITFI Wil je weten waar je FITFI naartoe gaat? Onze FITFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FITFI token!

