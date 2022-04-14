StaFi (FIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in StaFi (FIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

StaFi (FIS) Informatie StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time. Officiële website: https://www.stafi.io/ Whitepaper: https://docs.stafi.io/ Block explorer: https://stafi.subscan.io/

StaFi (FIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor StaFi (FIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.02M $ 11.02M $ 11.02M Totale voorraad: $ 154.30M $ 154.30M $ 154.30M Circulerende voorraad: $ 118.96M $ 118.96M $ 118.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.29M $ 14.29M $ 14.29M Hoogste ooit: $ 0.7052 $ 0.7052 $ 0.7052 Laagste ooit: $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 Huidige prijs: $ 0.09261 $ 0.09261 $ 0.09261 Meer informatie over StaFi (FIS) prijs

StaFi (FIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van StaFi (FIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FIS begrijpt, kun je de live prijs van FIS token verkennen!

