FIRO (FIRO) Informatie XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years. Officiële website: https://firo.org/ Whitepaper: https://firo.org/about/tech/ Block explorer: https://explorer.firo.org/

FIRO (FIRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FIRO (FIRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.72M $ 10.72M $ 10.72M Totale voorraad: $ 17.73M $ 17.73M $ 17.73M Circulerende voorraad: $ 17.73M $ 17.73M $ 17.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.72M $ 10.72M $ 10.72M Hoogste ooit: $ 25.012 $ 25.012 $ 25.012 Laagste ooit: $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 Huidige prijs: $ 0.6046 $ 0.6046 $ 0.6046 Meer informatie over FIRO (FIRO) prijs

FIRO (FIRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FIRO (FIRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FIRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FIRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FIRO begrijpt, kun je de live prijs van FIRO token verkennen!

