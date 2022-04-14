Finblox (FINBLOX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Finblox (FINBLOX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Finblox (FINBLOX) Informatie At Finblox, we strive to provide our end-users with convenient and safe ways to store and trade digital crypto assets. At Finblox, we strive to provide our end-users with convenient and safe ways to store and trade digital crypto assets. Officiële website: https://finblox.com Whitepaper: https://docs.finblox.com/getting-started/finblox-litepaper Block explorer: https://etherscan.io/address/0x5de597849cf72c72f073e9085bdd0dadd8e6c199

Finblox (FINBLOX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Finblox (FINBLOX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.41K $ 11.41K $ 11.41K Totale voorraad: $ 9.47B $ 9.47B $ 9.47B Circulerende voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 57.00K $ 57.00K $ 57.00K Hoogste ooit: $ 0.0185 $ 0.0185 $ 0.0185 Laagste ooit: $ 0.000011425261328791 $ 0.000011425261328791 $ 0.000011425261328791 Huidige prijs: $ 0.0000057 $ 0.0000057 $ 0.0000057 Meer informatie over Finblox (FINBLOX) prijs

Finblox (FINBLOX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Finblox (FINBLOX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FINBLOX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FINBLOX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FINBLOX begrijpt, kun je de live prijs van FINBLOX token verkennen!

Hoe koop je FINBLOX? Wil je Finblox (FINBLOX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FINBLOX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

Finblox (FINBLOX) Prijsgeschiedenis Door de FINBLOX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FINBLOX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FINBLOX Wil je weten waar je FINBLOX naartoe gaat? Onze FINBLOX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FINBLOX token!

