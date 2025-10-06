BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Figma prijs vandaag is 45.72 USD. Volg realtime FIGON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FIGON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Figma prijs vandaag is 45.72 USD. Volg realtime FIGON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FIGON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over FIGON

FIGON Prijsinformatie

Wat is FIGON

FIGON officiële website

FIGON tokenomie

FIGON Prijsvoorspelling

FIGON Geschiedenis

FIGON koopgids

FIGON-naar-Fiat valutaconversie

FIGON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Figma logo

Figma koers(FIGON)

1 FIGON naar USD live prijs:

$45.72
$45.72$45.72
-4.47%1D
USD
Figma (FIGON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:17:44 (UTC+8)

Figma (FIGON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 44.78
$ 44.78$ 44.78
24u laag
$ 48.61
$ 48.61$ 48.61
24u hoog

$ 44.78
$ 44.78$ 44.78

$ 48.61
$ 48.61$ 48.61

$ 71.95000313657503
$ 71.95000313657503$ 71.95000313657503

$ 44.81913293065269
$ 44.81913293065269$ 44.81913293065269

-0.72%

-4.47%

-12.33%

-12.33%

Figma (FIGON) real-time prijs is $ 45.72. De afgelopen 24 uur werd er FIGON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 44.78 en een hoogtepunt van $ 48.61, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FIGON hoogste prijs aller tijden is $ 71.95000313657503, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 44.81913293065269 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FIGON met -0.72% veranderd in het afgelopen uur, -4.47% in de afgelopen 24 uur en -12.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Figma (FIGON) Marktinformatie

No.2591

$ 380.22K
$ 380.22K$ 380.22K

$ 60.21K
$ 60.21K$ 60.21K

$ 380.22K
$ 380.22K$ 380.22K

8.32K
8.32K 8.32K

8,316.23354574
8,316.23354574 8,316.23354574

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Figma is $ 380.22K, met een handelsvolume van $ 60.21K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FIGON is 8.32K, met een totale voorraad van 8316.23354574. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 380.22K.

Figma (FIGON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Figma prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -2.1393-4.47%
30 dagen$ -8.08-15.02%
60 dagen$ +15.72+52.40%
90 dagen$ +15.72+52.40%
Figma prijswijziging vandaag

FIGON registreerde vandaag een verandering van $ -2.1393 (-4.47%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Figma 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -8.08 (-15.02%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Figma 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,FIGON zien we een verandering van $ +15.72 (+52.40%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Figma 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +15.72 (+52.40%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Figma (FIGON) bekijken?

Bekijk nu de Figmaprijsgeschiedenispagina.

Wat is Figma (FIGON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Figma is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeFigma investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van FIGON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Figma lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Figma aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Figma Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Figma (FIGON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Figma (FIGON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Figma te bekijken.

Bekijk nu de Figma prijsvoorspelling !

Figma (FIGON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Figma (FIGON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FIGON token !

Hoe koop je Figma (FIGON)?

Op zoek naar Hoe koop je Figma? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Figma gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

FIGON naar lokale valuta's

1 Figma(FIGON) naar VND
1,203,121.8
1 Figma(FIGON) naar AUD
A$70.4088
1 Figma(FIGON) naar GBP
34.7472
1 Figma(FIGON) naar EUR
39.7764
1 Figma(FIGON) naar USD
$45.72
1 Figma(FIGON) naar MYR
RM191.5668
1 Figma(FIGON) naar TRY
1,924.812
1 Figma(FIGON) naar JPY
¥6,995.16
1 Figma(FIGON) naar ARS
ARS$66,646.9584
1 Figma(FIGON) naar RUB
3,714.75
1 Figma(FIGON) naar INR
4,052.1636
1 Figma(FIGON) naar IDR
Rp761,999.6952
1 Figma(FIGON) naar PHP
2,691.0792
1 Figma(FIGON) naar EGP
￡E.2,167.128
1 Figma(FIGON) naar BRL
R$246.888
1 Figma(FIGON) naar CAD
C$64.4652
1 Figma(FIGON) naar BDT
5,573.268
1 Figma(FIGON) naar NGN
65,973.96
1 Figma(FIGON) naar COP
$176,524.92
1 Figma(FIGON) naar ZAR
R.799.1856
1 Figma(FIGON) naar UAH
1,923.8976
1 Figma(FIGON) naar TZS
T.Sh.112,334.04
1 Figma(FIGON) naar VES
Bs10,195.56
1 Figma(FIGON) naar CLP
$43,251.12
1 Figma(FIGON) naar PKR
Rs12,925.9584
1 Figma(FIGON) naar KZT
23,961.852
1 Figma(FIGON) naar THB
฿1,487.2716
1 Figma(FIGON) naar TWD
NT$1,413.2052
1 Figma(FIGON) naar AED
د.إ167.7924
1 Figma(FIGON) naar CHF
Fr37.0332
1 Figma(FIGON) naar HKD
HK$355.2444
1 Figma(FIGON) naar AMD
֏17,490.186
1 Figma(FIGON) naar MAD
.د.م425.6532
1 Figma(FIGON) naar MXN
$853.5924
1 Figma(FIGON) naar SAR
ريال171.45
1 Figma(FIGON) naar ETB
Br6,992.874
1 Figma(FIGON) naar KES
KSh5,906.5668
1 Figma(FIGON) naar JOD
د.أ32.41548
1 Figma(FIGON) naar PLN
169.164
1 Figma(FIGON) naar RON
лв202.0824
1 Figma(FIGON) naar SEK
kr437.9976
1 Figma(FIGON) naar BGN
лв77.724
1 Figma(FIGON) naar HUF
Ft15,430.0428
1 Figma(FIGON) naar CZK
969.7212
1 Figma(FIGON) naar KWD
د.ك14.03604
1 Figma(FIGON) naar ILS
149.5044
1 Figma(FIGON) naar BOB
Bs315.9252
1 Figma(FIGON) naar AZN
77.724
1 Figma(FIGON) naar TJS
SM421.5384
1 Figma(FIGON) naar GEL
124.3584
1 Figma(FIGON) naar AOA
Kz41,714.928
1 Figma(FIGON) naar BHD
.د.ب17.23644
1 Figma(FIGON) naar BMD
$45.72
1 Figma(FIGON) naar DKK
kr297.18
1 Figma(FIGON) naar HNL
L1,204.2648
1 Figma(FIGON) naar MUR
2,104.0344
1 Figma(FIGON) naar NAD
$795.0708
1 Figma(FIGON) naar NOK
kr467.2584
1 Figma(FIGON) naar NZD
$80.9244
1 Figma(FIGON) naar PAB
B/.45.72
1 Figma(FIGON) naar PGK
K194.31
1 Figma(FIGON) naar QAR
ر.ق166.4208
1 Figma(FIGON) naar RSD
дин.4,666.6404
1 Figma(FIGON) naar UZS
soʻm544,285.6272
1 Figma(FIGON) naar ALL
L3,845.5092
1 Figma(FIGON) naar ANG
ƒ81.8388
1 Figma(FIGON) naar AWG
ƒ81.8388
1 Figma(FIGON) naar BBD
$91.44
1 Figma(FIGON) naar BAM
KM77.724
1 Figma(FIGON) naar BIF
Fr134,828.28
1 Figma(FIGON) naar BND
$59.436
1 Figma(FIGON) naar BSD
$45.72
1 Figma(FIGON) naar JMD
$7,339.4316
1 Figma(FIGON) naar KHR
183,614.2632
1 Figma(FIGON) naar KMF
Fr19,476.72
1 Figma(FIGON) naar LAK
993,913.0236
1 Figma(FIGON) naar LKR
රු13,934.5416
1 Figma(FIGON) naar MDL
L783.1836
1 Figma(FIGON) naar MGA
Ar205,945.74
1 Figma(FIGON) naar MOP
P365.76
1 Figma(FIGON) naar MVR
704.088
1 Figma(FIGON) naar MWK
MK79,374.9492
1 Figma(FIGON) naar MZN
MT2,923.794
1 Figma(FIGON) naar NPR
रु6,485.8392
1 Figma(FIGON) naar PYG
324,246.24
1 Figma(FIGON) naar RWF
Fr66,339.72
1 Figma(FIGON) naar SBD
$376.2756
1 Figma(FIGON) naar SCR
614.934
1 Figma(FIGON) naar SRD
$1,760.22
1 Figma(FIGON) naar SVC
$400.05
1 Figma(FIGON) naar SZL
L795.528
1 Figma(FIGON) naar TMT
m160.4772
1 Figma(FIGON) naar TND
د.ت134.32536
1 Figma(FIGON) naar TTD
$309.9816
1 Figma(FIGON) naar UGX
Sh159,288.48
1 Figma(FIGON) naar XAF
Fr26,106.12
1 Figma(FIGON) naar XCD
$123.444
1 Figma(FIGON) naar XOF
Fr26,106.12
1 Figma(FIGON) naar XPF
Fr4,709.16
1 Figma(FIGON) naar BWP
P617.22
1 Figma(FIGON) naar BZD
$91.8972
1 Figma(FIGON) naar CVE
$4,395.0636
1 Figma(FIGON) naar DJF
Fr8,092.44
1 Figma(FIGON) naar DOP
$2,937.9672
1 Figma(FIGON) naar DZD
د.ج5,978.8044
1 Figma(FIGON) naar FJD
$104.2416
1 Figma(FIGON) naar GNF
Fr397,535.4
1 Figma(FIGON) naar GTQ
Q350.2152
1 Figma(FIGON) naar GYD
$9,564.624
1 Figma(FIGON) naar ISK
kr5,806.44

Figma bron

Voor een beter begrip van Figma kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Figma
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Figma

Hoeveel is Figma (FIGON) vandaag waard?
De live FIGON prijs in USD is 45.72 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FIGON naar USD prijs?
De huidige prijs van FIGON naar USD is $ 45.72. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Figma?
De marktkapitalisatie van FIGON is $ 380.22K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FIGON?
De circulerende voorraad van FIGON is 8.32K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FIGON?
FIGON bereikte een ATH-prijs van 71.95000313657503 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FIGON?
FIGON zag een ATL-prijs van 44.81913293065269 USD.
Wat is het handelsvolume van FIGON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FIGON is $ 60.21K USD.
Zal FIGON dit jaar hoger gaan?
FIGON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FIGON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:17:44 (UTC+8)

Figma (FIGON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

FIGON-naar-USD calculator

Bedrag

FIGON
FIGON
USD
USD

1 FIGON = 45.72 USD

Handel in FIGON

FIGON/USDT
$45.72
$45.72$45.72
-4.39%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,682.32
$101,682.32$101,682.32

-1.45%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,298.83
$3,298.83$3,298.83

-5.94%

Solana logo

Solana

SOL

$156.60
$156.60$156.60

-3.02%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2272
$1.2272$1.2272

+718.13%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,682.32
$101,682.32$101,682.32

-1.45%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,298.83
$3,298.83$3,298.83

-5.94%

Solana logo

Solana

SOL

$156.60
$156.60$156.60

-3.02%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2298
$2.2298$2.2298

-2.29%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16306
$0.16306$0.16306

-0.53%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4927
$0.4927$0.4927

+885.40%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000789
$0.000000000789$0.000000000789

+817.44%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4927
$0.4927$0.4927

+885.40%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.14532
$0.14532$0.14532

+847.32%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2272
$1.2272$1.2272

+718.13%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2193
$0.2193$0.2193

+234.80%